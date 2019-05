Háborog a muzulmán nő az Aldi terméke miatt

A muzulmán anyuka kétségbeesett, miután elfogyasztotta az aldis lasagne-t, amely furcsamód disznóhúsra emlékeztetett, holott a címkén a vegetáriánus szó szerepelt – olvasható a brit Mirror hírei közt.

Az egészségügyi asszisztensként dolgozó nő a munkából hazatérve kezdett vacsorát készíteni kisfiának, amikor feltűnt neki, hogy a szósznak furcsa illata van.

Muslim mum convinces Aldi to lab test lasagne sauce following claims it ‘tasted like bacon’ https://t.co/hhf0o0w6zu pic.twitter.com/t9qvG5zrKo

— Daily Mirror (@DailyMirror) May 7, 2019