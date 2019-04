Csütörtökön nyit a Budapest Park, hatszázezer embert várnak idén

Több mint 600 ezer embert várnak a Budapest Park nyolcadik szezonjára. A Planet 8 néven futó idény első napja április 25-én csütörtökön lesz, a szabadtéri szórakozóhely zenei kínálatában mások mellett Iggy Pop, a Thirty Seconds to Mars, Ziggy Marley, a Thievery Corporation, Zaz, a Flogging Molly, a Neoton és a Quimby szerepel.

A 22 órakor záruló koncertek után különböző tematikájú afterpartyk lesznek a nagy tánctéren, számos új programhelyszín létesül, a Pöttömkertbe minden hónap első vasárnapján a gyerekeket várjuk – mondta Kólya Dániel, a Park ügyvezető igazgatója a szerdai sajtótájékoztatón.

A nyitóhétvégén csütörtökön Fővárosi Rapcirkusz néven rendeznek koncertet, másnap a Vad Fruttik játszik, szombaton pedig Rúzsa Magdi.

Jubileumot ünnepel a Tankcsapda

A külföldi fellépők közül Iggy Pop július 24-i koncertje emelkedik ki. Fellép a Three Days Grace + Halestorm, a Sum 41, a Disturbed és az Architects, első önálló magyarországi koncertjét adja a Thirty Seconds to Mars, de lesz Infected Mushroom és Little Big is.

A hazai fellépők közül jubileumot ünnepel a 30 éves Tankcsapda (a május 4-i koncertre elővételben elkeltek a jegyek), az egyaránt tízéves Random Trip (június 6.), Szabó Balázs Bandája (június 7.) és Bohemian Betyars (augusztus 19.), illetve a 30 éves Animal Cannibals (augusztus 18.), és négy év kihagyás után visszatér a 20 éves Subscribe is.

Végvári Ádám, a Neoton gitárosa, énekese elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a zenekar új látvánnyal, koreográfiával készül Budapest parkos koncertjére (június 22.). Delov Jávor, a Random Trip vezetője arról beszélt, hogy az improvizációra épülő csapat igazi vendégsereggel, több tucat fellépővel érkezik, köztük lesz a Basement Jaxx és a Sygma énekesei, valamint a Jamiroquai dobosa.

Varga Livius, a Quimby ütőhangszerese, énekese a zenekar új, Cirque du Quimby produkciójáról szólt: ebben a Freak Fusion Cabaret-val működnek együtt. Első lemezét mutatja be május 30-án a Follow the Flow, új dalt hoz a Parkba június 14-én a Wellhello, hatalmas táncházat szervez afterpartynak a Szabó Balázs Bandája. Az UNICEF és a Park által szervezett segélykoncerten nyolc sztárzenekar áll színpadra, kilétükre később derül fény.

A vendégek kényelmét szolgálja a Park belső átalakítása

Rimóczi Imre művészeti és üzemeltetési igazgató kiemelte: a Park belső átalakítása a hatékonyabb működést, a vendégek kényelmét szolgálja; új, szélesebb főbejárat várja a vendégeket és nyolcról tizenkettőre nőtt a kisebb kapuk száma. Hozzátette: a tavalyi félmillió látogatónál idén százezerrel többet várnak.

Az idei látványvilágot egy ifjú grafikus, Csató Csenge tervezte, munkája egy képzeletbeli űrutazásra invitál a Planet 8 bolygóra, miközben felidézi a kilencvenes évek színeit és tárgyait. A társművészeti programoknak, például kortárstánc-előadásoknak, kertmozinak, beszélgetéseknek az Urban Jungle (a korábbi Nagyszünet) helyszín ad otthont, a látványt számos street artos elemmel is színesítették.

A Park együttműködési megállapodást kötött a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeummal és a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központtal. A Lumúval együttműködésben Benczúr Emese fényinstallációja lesz látható, a Capa Központból pedig Szalai Dániel csirkeportréi érkeznek, amelyeket már szerdán este láthat a Budapest Park közönsége.