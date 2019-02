Narkisszoszt ábrázoló freskót találtak egy pompeji régészeti feltáráson

A régészek csütörtökön arról számoltak be, hogy a képet abban a házban találták, ahol tavaly a görög mitológia egy másik részletét, a Léda és a hattyú történetét ábrázoló ókori freskót tártak fel.

An elegant and sensual bedroom re-emerges in its entire beauty from the Regio V excavation at #Pompeii, whose presence had been predicted when the image of Leda and the Swan was unearthed some months ago, during the consolidation works on the excavation fronts along Via Vesuvio. pic.twitter.com/tWzGmgZjhZ

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) February 14, 2019