A Krisztinaváros emberi arcát mutatja be egy fotókiállítás

Archív képeken keresztül a városrész emberi arcát mutatja be a Krisztinaváros Anno című fotókiállítás, amely csütörtöktől látható Budapesten, a nemrég megnyílt Tér-Kép Galériában.

Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész, a kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, hogy a Fortepan online fényképgyűjteményből és archívumból válogatta ki azt a több mint 20 fekete-fehér képet, amely február 6-ig lesz látható a kiállításon.

A válogatásban az életképek mellett régi épületek, valamint a városrész mindenki számára ismerős pontjai, köztük a Horváth-kert jelenik meg. A tárlat legkorábbi képe, amely a várból néz le, az 1860-as évek végén, az 1870-es évek elején született. Minden ma is meglévő fontos épület azonosítható rajta, lehet látni a Krisztina téri templomot és a régi Déli pályaudvart is. A képek alatt olvasható pár soros képaláírások pedig segítenek a felvételek értelmezésében – tette hozzá.

A válogatás az 1960-as évekig mutatja be a városrészt. “Sokan az idősebbek közül örülni fognak annak, hogy ismerős dolgokat is felfedezhetnek majd. De azt is átláthatják, hogy amiben ma élünk, az egyik pillanatról a másikra történelem lesz” – fejtette ki.

A tárlaton szerepel egy olyan felvétel is, amelyen egy taxi a Horváth-kert taxiállomásán egy nagy, “Jobbra hajts” feliratú táblával együtt látható. Ez a kép közvetlenül azután készült, hogy Budapest átállt a most is érvényben lévő közlekedési irányra. De a képekből kiderül az is, miként nézett ki egy hordár 1943-1944-ben, és megjelennek rajtuk többek között a Szilágyi Erzsébet Gimnázium lánynövendékei is rövid ujjú, csíkos, hétköznapi matrózblúzban.

Krisztinaváros egy kicsit rejtett világ, soha nem írtak róla egy rendes monográfiát, kevés épületét dolgozták fel mélyrehatóan – mondta Saly Noémi, kiemelve, hogy szeretnék felhívni a figyelmet az értékes városrészre, amelyről sokkal kevesebbet tudunk, mint amit megérdemelne.

A címlapfotó illusztráció.