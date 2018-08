Új helyszínekkel várja a Bakáts Feszt az érdeklődőket

Ferencváros Önkormányzata augusztus 23. és 26. között rendezi meg Bakáts Feszt elnevezésű összművészeti szabadtéri fesztivált, amelynek idén a Kálvin udvar, a Rombusz terasz és az Erkel utca ad helyet a zene, a tánc és a család jegyében.

A Bakáts téri Assisi Szent Ferenc Templom teljes rekonstrukciója miatt kellett új helyszíneket találni a rendezvénynek, amely ezzel új lehetőségeket is kapott: a komolyzenei koncerteknek a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának díszterme ad otthont, de érdemes lesz ellátogatni a Holokauszt Központba, az Unitárius Templomba vagy a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménybe is – olvasható a szervezők közleményében.

A rendezvény gasztronómiai sétánya, a Ráday utca Borutcává változik, a vendéglősök saját üzleteik előtt az általuk választott pincészetek boraival látják vendégül az arra járókat.

A fesztivállal Ferencváros Önkormányzatának egyik célja, hogy minél több, Ferencvárosban vagy testvérvárosaiban élő és alkotó művész mutatkozhasson be a közönségnek. A kevésbé ismert művészek mellett európai hírű fellépők is színesítik a programot azzal a szándékkal, hogy a látogatók megismerjék és megszeressék a IX. kerület rejtett kincseit. A fellépők között lesz Palya Bea, a Szakcsi Trió, a Mystery Gang, a Gyárfás-Premecz Organ Trió, a MÉZ együttes, Janklovics Péter és Sándor György is.

A színházi előadásokra a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.