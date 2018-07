Erdészből lett az ország egyik legismertebb borásza

Világszínvonalú pincészetével Gere Attila a Villányi Borvidék egyik legkiemelkedőbb termelője. Számos hazai és nemzetközi elismeréssel büszkélkedhet. Kezdetektől fogva örömmel igazgatja a családi vállalkozást és nagy gonddal ápolja a hagyományokat. A Kossuth Rádió Arcvonások című műsorában a kezdetekről és a borászat iránt érzett szenvedélyéről is beszélt.

Gere Attila végzettségét tekintve erdész volt. Még kiskorában dédnagyapja mesélt neki a Draskovich-grófnál végzett főerdészi munkájáról, így már 7 éves korában eldöntötte, ő is erdész lesz. Szegeden el is végezte a Kiss Ferenc Erdészeti Iskolát és munkába állt a mecseki erdőgazdaságban. Tizenhat évig dolgozott a szakmában.

A változást a házasság hozta el az életében. 1978-ban nősült meg és ez által egy olyan család tagja lett, akik évek óta szőlővel és borral foglalkoztak. Gere Attila ugyanakkor elmondta, családja felmenői között is voltak, akik borászattal foglalkoztak, de a legutóbbi két generáció kimaradt. Jó néhány év elteltével ő volt az, aki visszahozta családját a borászati szakmába.

Nem volt meg a kezdeti lelkesedés

Eleinte nem volt meg a kezdeti lelkesedése a szakma iránt, mint fogalmazott: „elég macerás volt a szőlővel foglalkozni”. Kezdetben más termelőktől vásárolta meg a szőlőt, amelyből bort készített és azt eladta. Jó pár évig ez így is ment, de rájött, hogy a minőségi borkészítéshez saját szőlőültetvény is kell. A legelső ültetvénye egy hegyi, Ördögárok nevű, államosított erdős rész volt, melynek egy részét felvásárolta, kiirtotta az erdős területet és megkezdte termőfölddé alakítani.

Apósával mindent megbeszélt

Ő tanácsolta neki a terület megvételét is, ugyanis, ahogy Gere Attila fogalmazott, 94 éves apósa több évtizedes tapasztalattal rendelkezett, így tudta, hogy a hegyen termelt szőlőnek sokkal elegánsabb és kifinomultabb íze lesz, mint annak, amelyik a hegy lábánál készül.

Gere Attila (Fotó: MTI)

Míg a környéken lévő gazdák 95 százaléka az oportói szőlőkkel foglalkozott, az ő kedvencei a bordói borok, így a cabernet sauvignon, cabernet franc és a merlot lettek. A rendszerváltás után pedig rájött, hogy jól döntött, hiszen az oportói borok sokkal olcsóbbak voltak, mint a bordói fajtából készültek.

„Nincs lehetetlen”

1994-ben, viszonylag korán lett az Év Borásza. Gere Attila szerint a sikert egyrészt annak is köszönheti, hogy abban az időben még nem voltak olyan sokan a piacon. Másrészt pedig nagy és hosszantartó kitartásának, ugyanis mint fogalmazott: „számára nincs lehetetlen”. Azt is elmondta, 1992-ben egy osztrák borásszal is megismerkedett, akitől nagyon sokat tanult, a tapasztalatokat pedig elsajátította és a mai napig alkalmazza.

1992-ben ő volt az ötletgazdája és elindítója a minden évben, december 30-án megtartott villányi borászok találkozójának, ahol a szakmabeliek összeülnek és a „világ nagy borait” kóstolják egy ár-érték arányt felállítva. Hangsúlyozta, jelenleg egy cél vezérli, hogy a magyarországi borokat is elismerjék, ugyanis a nemzetközi piacon még mindig csak 2-3 eurós besorolásúak a magyar borok, míg egy szinte ugyanolyan minőségű külföldi bor eléri az 50 eurót is.

Családi vállalkozás

Gere Attila ma már feleségével és két gyermekével együtt dolgozik a 75 hektáros területen. Hozzátette, eredeti szakmáját tekintve szükség volt megfelelő szakemberekre is, akikkel együtt érte el a mai elismeréseket. Úgy véli, borászatának sikere abban is rejlik, hogy bár megőrzi és tiszteli a sok éves hagyományokat, de nyitott az újítások felé is.

Az egyik ilyen újdonság, hogy idén már hetedik alkalommal rendezik meg a Gere Jazz Fesztivált, amelynek tematikája minden évben más. A Magyarország legdélebbi szőlőültetvényei között megrendezésre kerülő fesztivál a Gere-borokról, a kifinomult gasztronómiáról és az igényes dzsesszzenéről szól.