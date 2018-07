Ha hétvége, akkor Siófok és a Plázs!

Kánikulával és izgalmas kulturális programokkal búcsúzik a július Siófokon. Először lép fel a PLÁZS-on Rakonczai Imre, a Színparton pedig a budapesti Játékszín vadonatúj musicaljét, a Dog Storyt mutatják be.

A hétvége már pénteken, azaz július 27-én kezdődik: először lép fel a Nagystrandon, a PLÁZS-on Rakonczai Imre, akit a V.I.P együttes tagjaként ismert meg az ország, az elmúlt években viszont népszerű énekes-zongoristaként járja az országot. Rakonczai Imre egy piano bárban kezdett zongorázni, először csak-egy két dal erejéig, ezek azonban akkora sikert arattak, hogy hamarosan önálló esteket adott, mostanra pedig már külföldi felkéréséket is kap.

Szombaton egy egészen más műfaj, az elektronikus zene szerelmeseit várják a PLÁZS-ra. Idén másodjára rendezik meg az One Day Electronic Festet, ahol ezúttal is 24 órán keresztül szórakoztatják majd hazai és nemzetközi dj-k a közönséget Siófok két emblematikus szórakozóhelyén, a PLÁZS-on és a Palace Hungaryben.

Az ötéves Játékszínnek köszönhetően pedig igazi különlegesség is érkezik szombaton: a budapesti ősbemutató után vidéken először a Színparton lesz látható a Dog Story. A népszerű off-Broadway musicalt nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is a Játékszín mutatta be elsőként. A májusi premier után július 28-án már a siófoki közönség is láthatja a darabot, amelyet Szirtes Tamás rendezett. A musical romantikus és vicces sztorijával az egész családnak szórakoztató színházi élményt kínál. Annál is inkább, mert Nagy Balázs, Foki Veronika, Tóth Angelika és Puskás Peti mellett egy Ámor névre hallgató kiskutya is fontos szerepet kap benne.

A hétvége lezárásaként pedig az ingyenes Zene a Zöldben sorozat egyik legkülönlegesebb koncertjét rendezik meg a Jókai parkban, július 29-én. Cséry Zoltán Dalok a lelkednek című meditatív, spirituális jellegű zongoraműsora tökéletes feltöltődést kínál a gyönyörű természeti környezetben.