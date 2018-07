Takács Zsuzsa költő kapta az idei Hévíz Irodalmi Díjat

A költőnő a Hévíz irodalmi folyóiratban tavaly megjelent A Vak Remény gyöngülése című költeményével nyerte el az idei díjat – közölték pénteken a városban tartott irodalmi fesztiválon.

A Hévíz irodalmi folyóiratot ez év elejéig hat éven át főszerkesztőként irányító Szálinger Balázs a díjátadón – amely egyben a negyedszázados fennállását ünneplő lap kétnapos fesztiváljának megnyitója is volt – már azt elismerésre méltónak nevezte, hogy egy irodalmi folyóirat 25 éven át meg tudott maradni.

Felidézte azt is, hogy az önkormányzat 2013-ban alapította a Hévíz Irodalmi Díjat, amelyet eddig Háy János, Szántó T. Gábor, Kemény István és Bereményi Géza nyert el egy-egy előző évben a folyóiratban megjelent művéért. Takács Zsuzsa költeménye révén először díjaztak verset – fűzte még hozzá, de jelezte azt is, hogy a díjazott betegsége miatt csak egy későbbi időpontban tudja átvenni a kitüntetését.



Papp Gábor, Hévíz polgármestere megemlékezett a rendszerváltás utáni első polgármesterről, Kiss Lajosról, aki a lapot megalapította. A nehézségek és változások mellett az elmúlt hat-nyolc évben „vérfrissítésen” esett át a folyóirat úgy, hogy korábbi szerkesztői mellett megjelent egy „fiatalos, lendületes csapat” új ötletekkel.

Ma már ez a folyóirat a Kárpát-medencén belül az egyik legnépszerűbb irodalmi lap, amely antológiákat is megjelentet, de készített angol nyelvű kiadást is. Hévíz mint mecénás ezt az értéket továbbra is meg akarja őrizni – fejtette ki a polgármester.

Az irodalmi díj átadását követően a Hévíz U25 verspályázatot értékelték Fehér Renátó, Szálinger Balázs és Vajna Ádám zsűritagok részvételével, később pedig bemutatták azokat a fiatal költőket is, akiknek indulásában szerepet játszott a folyóirat.

A kétnapos fesztivál szombati eseményei között az első húsz évről beszélget Szálinger Balázs és két korábbi főszerkesztő, Cséby Géza és Szántó Endre. A Hévíz díjasok estjén Háy János, Szántó T. Gábor, Kemény István és Bereményi Géza vesz részt, majd főzéssel egybekötött irodalmi gasztroesttel zárul a negyedszázados irodalmi folyóiratnak szentelt hévízi fesztivál.