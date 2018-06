Több újdonság is várja a látogatókat az idei VOLT-on

Iron Maiden, Depeche Mode, Limp Bizkit – nagy nevekkel indítja a VOLT az idei fesztiválszezont. A buli keddtől szombatig tart a soproni Lővér Kempingben, ahová több mint százötvenezer embert várnak a szervezők. Jelenleg az utolsó simításokat végzik a helyszínen, hogy az ötnapos fesztiválon minden megfeleljen a vendgéket elvárásainak.

A VOLT fesztiválon tavaly több mint negyven ezren voltak kíváncsiak a Linkin Park koncertjére. Nagy nevekhez pedig nagy színpad dukál. A Depeche Mode zenekar egy monumentális nagyszínpadon nyitja meg kedden a fesztivált.

Benis Dániel, a fesztivál műszaki vezetője az M1-nek elmondta: a nagyszínpad ötven méter széles, ami a valaha volt legnagyobb nagyszínpadja a fesztiválnak. Több mint kétszáz intelligens lámpával és több száz négyzetméter LED-fallal teszik igazán látványosság a produkciókat.

Több százan dolgoztak azon, hogy minden tökéletesen működjön, hiszen csütörtökön az Iron Maiden is megrengeti a deszkákat. Lobenwein Norbert főszervező, elmondta: a legerősebb nap csütörtök lesz, amikor az Iron Maiden lép fel. Erre a napra fogytak el a leggyorsabban a jegyek. Nagyjából 40-50 ezer vendég érkezik erre a napra.

A külföldi sztárfellépők mellett több mint 120 magyar zenekar is koncerteket ad. Az idei volthimnusz pedig Majka, Curtis és Pápai Joci Irány Sopron című dala, ami természetesen szintén felcsendül majd élőben a nagyszínpadon. A fesztivál annyira népszerű, hogy szinte hónapok óta lehetetlen szállást foglalni a városban. Fodor Tamás, Sopron polgármestere elmondta: turisztikai és idegenforgalmi szempontból egyaránt pozitív reklámot jelent a fesztivál.

Az idei VOLT fesztivál újdonságokkal is várja a közönséget. Például lehet majd fizetni karszalaggal és a környezettudatosság jegyében cserélhető poharakat is bevezetnek. A szállások terén is újítottak: sátrak mellett napelemes faházakat is lehetett bérelni.