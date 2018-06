Pozsonyban és Rijekában is lesznek idén Klassz a pARTon! koncertek

Idén nemcsak külföldi művészekkel bővül a Klassz a pARTon! nyáresti koncertsorozat repertoárja, de az országhatárokat is átlépi: Pozsonyban és Rijekában is lesznek előadások a rendezvény keretében július 8. és szeptember 22. között.

A sorozatot a Vigadóban a pozsonyi Bruno Walter Szimfonikus Zenekar nyitja Jack Martin Händler vezényletével a Mozart A-dúrban koncerttel, amelyet másnap Pozsonyban is megismételnek – olvasható a szervezők közleményében.

A zenekar érdekessége, hogy Bécs-Pozsony-Budapest régiójának muzsikusaiból, híres európai együttesek tagjaiból szerveződött, ezúttal hét együttes zenészei jönnek el Magyarországra.

Az Érdi Tamás Prima Primissima-díjas zongoraművész alapította sorozat keretében a művészek szabadtéri színpadokon, templomokban, kastélyokban, de strandokon is adnak koncertet idén – Pozsony és Rijeka mellett – Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Budapesten, Csopakon, Esztergomban, Gyenesdiáson, Keszthelyen, Paloznakon, Salföldön, Siófokon, Szigligeten, Tihanyban, Vászolyban és Zamárdiban is.

A külföldi vendégelőadók között lesz idén a lengyel Lutoslawski Quartet, a francia Quatuor Hermés, Josef Spacek prágai hegedűművész, Christian-Friedrich Dallmann német kürtművész, Anneke Boeke holland furulyaművész, és a BalatonSAX mesterkurzus európai professzorai, Alain Crepin, Nicolas Prost, David Salleras és Jure Pukl.

Forrás: Facebook

A magyar művészek között szerepel a Kodály Zoltán Nemzetközi Ifjúsági Zenekar Vásáry Tamás vezényletével, a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara Hamar Zsolt dirigálásával, az Óbudai Danubia Zenekar, akiket Hámori Máté vezényel majd, a Budapest Concerto Zenekar Keller András vezényletével, valamint az Anima Musicae Kamarazenekar, amelynek koncertjén a vezető G.Horváth László lesz.

Fellép a sorozatban továbbá az Eckhardt Quartet, a Corridor Quartet, a Budapest Saxophone Quartet Kertesi Ingriddel, a szabadkai Görög Sisters és a Szent Efrém Férfikar is Sebestyén Mártával. A szólisták közt Csordás Klára, Devich Gergely, Kocsis Krisztián, Megyesi Zoltán, Onczay Zoltán, Pivon Gabriella, Ránki Fülöp, Rohmann Ditta, Oláh Vilmos, Szamosi Szabolcs, Szűcs Máté és Zsoldos Bálint szerepel.

A kezdetektől a fellépők között vannak az Új Európa Alapítvány tehetségtámogató programjának nyertesei, Kovács Gergely, Radnóti Róza, Megyimórecz Ildikó, Molnár Anna, Nemes Réka és más fiatal művészek, valamint évek óta fellép a rendezvényeken a budapesti Solti György Zeneiskola Vonószenekara Bolla Milán vezetésével és a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar Demel Eszter karmesterrel. Vendég lesz továbbá a veszprémi Hartmann Domonkos, aki Jan Vychytil Nemzetközi Gordonkaverseny nagydíját nyerte el.

Több mesterkurzus is csatlakozott a fesztiválhoz: a BalatonSAX Szepesi Bence irányításával, a Jeunesses Musicales Hungary Egyesület kürtkurzusának növendékei, Christian-Friedrich Dallmann, Zempléni Szabolcs és Takács Miklós közreműködésével és a legfiatalabbak Ácsné Szily Éva tanítványaival a Több húron pendülünk koncerttel.

A gyerekeket strandokon, hajókirándulásokon ismeretterjesztő gyerekprogramokkal és társművészetekkel összekötött játékkal várják a szervezők, a Cimbora Együttes interaktív koncertjein pedig a kisgyerekek is együtt énekelhetnek Korhecz Imolával és táncolnak a zenekar tagjaival.

Játékosan a klasszikus zenére neveli a jövő közönségét Lukácsházi Győző és a Görög Sisters Utazás a zongora körül, a Brass in the Five és Méhes Csaba programja, a Brass Hu-MORZSÁK. Az operát a Varázsfuvola rövidített, “gyermekbarát” előadásaival Gulyás Dénes szeretné megkedveltetni.