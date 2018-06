Világsztárok érkeznek az idei Európai Hidak fesztiválra

Idén a Baltikum – Észtország, Lettország és Litvánia –, illetve Lengyelország köré épül a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös rendezvénysorozata – az Európai Hidak programjain szeptember 16. és 26. között világsztárok is fellépnek.

Az Európai Hidak fesztivál már hatodik alkalommal válogat az izgalmas kulturális értékekkel bíró országok alkotásaiból: szeptember 16. és 26. közt világsztárok komoly- és könnyűzenei koncertjein, rendhagyó kiállításokon, különleges irodalmi esten és szimpóziumon merülhet el a közönség a Baltikum és Lengyelország sokszínű kultúrájában – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

Meglepő érdekességek és zenei csemege

Számtalan újdonságot mutat majd be ezenkívül az eseménysorozat, melyen ezúttal is többféle műfaj képviselteti magát a komolyzenétől kezdve a világzenén és az irodalmon át a népművészetig. Egyebek közt kiderül, hogy a farmer tulajdonképpen lett találmány, vagy az, hogy Litvánia a Szovjetunió tagköztársaságai közül elsőként kiáltotta ki függetlenségét. Szeptember 16-án valódi zenei csemegével nyit a fesztivál: a lengyel zongoraművész, Piotr Anderszewski szülővárosa elismert együttesével, a Sinfonia Varsovia zenekarával lép a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadára, a koncerten ráadásul nem csupán a 20. századi lengyel és balti zene remekeiből válogat, hanem egy magyar ritkaságot is eljátszik.

Valódi zenei csemegével nyit a Sinfonia Varsovia

A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) is több arcát mutatja meg ezekben a napokban, és bebizonyítja, hogy a zenetörténet valamennyi korszakában otthonosan mozog. Szeptember 21-én, 22-én és 24-én néhány igazán kiemelkedő, balti gyökerekkel rendelkező szerző művét szólaltatják meg. Fischer Iván jó barátságban van Arvo Pärttel, aki az egyik legtöbbet játszott ma élő szerző. Valódi kultusz övezi, műveit több mint száz filmben használták fel – a BFZ ősszel ezek közül kettőt játszik el. A komponista fordulatokban gazdag életéről a Müpa előcsarnokában tekinthető meg kiállítás a fesztivál során.

A litván Mikalojus Konstantinas Ciurlionis szimfonikus költeményét is hallhatja a közönség, közben pedig a koncert idején kivetítve láthatja a zeneszerző különös hangulatú festményeit is. A lett Peteris Vasks Pärthez hasonlóan vonzódott a minimalizmushoz, a koncerten hallható letisztult Epifania különlegessége, hogy csak vonósokra írta a szerző.

Klasszikus mellett fellépnek az „indie pop tündérek”

Olyan kérdésekre kaphatunk választ szeptember 25-én a Fesztiválzenekar ritkaságokat felvonultató estjén, mint: a Miben rejlik az északi fény varázsa?, Milyenek az észtek, amikor szenvedélyesek? A koncert karmestere az észt Olari Elts lesz. Szeptember 26-án a BFZ barokk együttese az itthon kevéssé ismert darabok mellett pendíti meg Johann Sebastian Bach műveit. Ugyancsak Bach darabjai csendülnek fel az éppen 100 éve született lengyel hegedűvirtuóz, Henryk Szeryng emlékére rendezett koncerten: a magyar Baráti Kristóf és a lengyel Jakub Jakowicz felváltva játssza el a zeneszerző hegedűsöknek írt bibliáját, a három-három szólószonátát és -partitát.

A dzsessz és a világzene rajongóit is igazi különlegességek várják: a legnagyobb lengyel dzsesszmuzsikusokat pályára állító Jazz Juniors verseny és fesztivál életre hívásának 40. évfordulójára összeállt négyes, a 4 Pianos egy valóban kuriózumnak számító előadással kápráztatja el a közönséget. A litván jazz egyik vezető művésze, a szaxofonos Petras Vysniauskas pedig a litván népzene nagyasszonyával, Veronika Povilionienével karöltve tárja fel népük folklórkincsének szépségeit. Szintén rendhagyó módon keveri a műfajokat az észt hegedűs-énekes Maarja Nuut és Hendrik Kaljujärv elektronikus zenész: zenéjükben a 20. század első felének észt népzenéje éppolyan fontos forrás, mint napjaink csúcstechnológiája.

A könnyűzene rajongóit az „indie pop tündéreknek” is nevezett, lett Sus Dungo szórakoztatja majd

Hasonlóan izgalmas élménynek ígérkezik a lengyel Warsaw Village Band koncertje. Az együttes az archaikus népi hangszereket könnyedén társítják a dubos elektronikával vagy hiphoppal. A könnyűzene rajongói az „indie pop tündéreknek” is nevezett, lett Sus Dungo és a litván Golden Parazyth közös koncertjének is örülhetnek. Az irodalom szerelmeseit pedig az egyik legismertebb lengyel író, Witold Gombrowicz műveire épülő est várja.

Nyolcvan egymásra állított monitor

Az Arvo Pärt-kiállítás mellett egy különleges, 80 egymásra állított videomonitor alkotta installációt is megtekinthet majd a közönség, amely arról a történelmi pillanatról emlékezik meg, amikor a Második Lengyel Köztársaság megalakulásakor a közakarat egy világhírű zongoravirtuózt, Ignacy Jan Paderewskit juttatta a miniszterelnöki székbe. Egy érdekes tárlat keretében pedig Lettország élő népviseletét is megismerhetik a nézők, egy fotókiállítás pedig a „dalok földjének” is nevezett Litvánia híres dalünnepét eleveníti meg. A Müpa Átriumában ingyenes koncertek, az előadóteremben ingyenes filmvetítések várják ezenkívül a látogatókat.