Vigyázz, kész, nyár! Szombattól Gyerek Sziget

Szombattól újra indul a Generali Gyerek Sziget a Hajógyári-szigeten, ahol egész júniusban koncertek, sportprogramok és rengeteg játék várja a gyerekeket és családjaikat négy hétvégén át.

A nyitónapon a Világszép nádszálkisasszony és A kíváncsi Kiselefánt története lesz látható a színpadon, majd Halász Judit ad koncertet. Vasárnap Az aranyszőrű báránnyal, a Bogár muzsikával és a Kaláka fellépésével várják a családokat.

Idén is lesz állatsimogató, hatalmas ugrálóvár és az artisták világába betekintést nyújtó Karamella Cirkuszvilág, de a helyszínre települ a Csodák Palotája, a Játékbirodalom, a Kézműves Palota, a Kerek Perec gasztronómiai játszóház, a MiniAldi, a Rossmann Ringató Liget, a Minimax Sátor és a Modellezők tere is.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A Generali KRESZ Parkban tanulhatják a gyerekek a biztonságos közlekedés alapjait, az Elevenpark-laserparkban a harcos kedvűek célba lőhetnek, az M2 pedig egy biztonságos kalandparkkal várja a kisebbeket.

Az első két hétvégén a kamaszokat várja a Gladiátor Run Akadályfutás, valamint az ügyességet és erőt igénylő Sárkány kertje Shaolin akadálypálya, ahol Kung-fu Wu-Kung és oroszlántánc-bemutató is lesz.

A helyszínre költözik továbbá a Siklósi Vár királylány- és apródképző játszóháza is, ahol a beöltözőkről királyi portré is készül.

A Generali szűrőbuszában idén is lesz lehetőség szombatonként ingyenes vérnyomás-, vércukor-, koleszterinszint- és testzsírmérésre, valamint szemészeti és bőrgyógyászati vizsgálatra, a családbarát Óbuda pontja pedig elsősorban a szülőket várja, ahol tapasztalatot cserélhetnek, orvossal konzultálhatnak a gyermekek fejlesztéséről, és különböző táborokkal is megismerkedhetnek.