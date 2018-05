Víznap lesz a Magyar Tudományos Akadémián

A vízhez kapcsolódó számtalan bemutatóval, interaktív kísérlettel, ásványvíz-kóstolással és előadások, filmvetítések sokaságával várják az érdeklődőket a szervezők június 1-jén, pénteken az MTA Széchenyi téri Székházában és az épület előtti parkolóban.

Az akadémia honlapján olvasható programajánló szerint pénteken nemzeti parkok, egyetemek, múzeumok és sok más olyan intézmény tart interaktív bemutatókat a Széchenyi téren, melyek munkája valamilyen módon a vízhez kapcsolódik.

A programok között lesz vízibolha-etetés, gyógyvízkóstolás, az érdeklődők kipróbálhatják a planktonmikroszkópot, a csatornákból kifogott tárgyakból pedig tárlat nyílik. Emellett a résztvevők választ kaphatnak arra is, hogy kik is valójában a Vízipók-csodapók című rajzfilm sorozat szereplői, milyen apró élőlények népesítik be a Duna és a Balaton vizét, hova tart a vándorkagyló, moszat-e az úszó maszat – olvasható az ajánlóban.

A látogatók a Duna-Ipoly Nemzeti Park és az MTA Ökológiai Kutatóközpont programjain számtalan érdekességet tudhatnak meg a vizek élővilágáról, a merészebbek pedig akár ágascsápú rákokat is úsztathatnak, vagy vízibolhákat etethetnek.

A Széchenyi téren a mérnöki tudományok rajongói is találhatnak maguknak érdekes programokat, így például megismerkedhetnek az ivóvíz-hálózatdiagnosztika autóba beépített mobil műszerekkel, a Blower-hajó és a folyóvízi mintavételezés eszközeivel, láthatnak önjáró robotkamerás csatornavizsgálatot, megtudhatják, hogyan vizsgálható drónnal a csövek szivárgása.

Eközben az akadémia székházában előadásokkal és filmvetítésekkel várják az érdeklődőket, amelyekből az is kiderül, hogy van-e víz a Marson, mihez kezdjünk a föld alatt rejtőző termálvizeinkkel és mennyire kell Magyarországon félnünk a szemétből a vízbe kerülő mikroműanyagoktól – olvasható az MTA keddi beharangozójában.