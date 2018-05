Itt tilos a playback! FESZT Eger

Eger városa a minőségi programok elkötelezett híve, így náluk tilos a playback. Nem alkusznak!

A FESZT!Eger idén május 31-én rajtol a hagyományoknak megfelelően megnyitva a 2018-as fesztiválszezont. A város – az országban másodikként – hét évvel ezelőtt rendelkezett arról, hogy a minőségi programok elkötelezett híve, tilos a playback. A FESZT!EGER a legjobb bizonyítéka annak, hogy az egriek igénylik a minőségi szórakozást. A felhozatal ismét kitűnő lesz, hiszen az idelátogatók idén is a legjobb hazai zenekarok közül válogathatnak.

A hazai pop-rock legjobbjai

Három nap alatt a magyar pop-rock előadók színe java szórakoztatja majd a Feszt!Arcokat a Losonczy völgy ikonikus sziklái közt. A nyitónapon, csütörtökön a Zanzibár és a Kowalsky meg a Vega csap a húrok közé, míg a többi napon – a teljesség igénye nélkül – fellép a Depresszió és Road, Wellhello, Blahalousiana, 30Y, Intim Torna Illegál, Paddy and The Rats, Irie Maffia, Péterfy Bori & The Love Band…és még sokan mások.

A legegyedibb fesztiválhelyszín

A rendezvény helyszíne is csalogató lehet az idelátogatók számára. Ez a lélegzetelállítóan egyedi terület, több mint 40 éve használaton kívüli – a természet által visszahódított – bányaudvarok, borospincék és szőlőtőkék közvetlen szomszédságában, egyedi környezetet varázsol a hazai fesztiválpiacon.

A Kiscsillag zenekar koncertje a Feszt!Eger könnyűzenei fesztiválon a Losonczy-völgyben 2014. május 17-én.

MTI Fotó: Komka Péter

Archiv felvétel: egy pár a Feszt!Eger könnyűzenei fesztiválon a Losonczy-völgyben 2014. május 17-én.

MTI Fotó: Komka Péter

Eger – a legélhetőbb vidéki városként – nem csak a Feszt!Egerrel várja vendégeit a nyár első hétvégéjén. A rendezvény keretei között a Feszt!Arcok a város különböző pontjain kapnak majd kedvezményes szolgáltatásokat a Mutasd a karszalagod!- akció keretében péntektől vasárnapig. Érdemes tehát figyelni a feszteger.hu oldalt, ahol egy folyamatosan megújuló listán a város legjobb éttermei, kávézói és szabadidős programjai – strandolás, vagy épp izgalmas szabadulós játékok – közül lehet majd válogatni.