75 éves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Hangversennyel és nemzetközi konferenciával ünnepli megalakulásának 75. évfordulóját a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara.

Liszt, Dohnányi, Kodály és Bartók műveivel köszönti a jubileumot a zenekar a Magyar Rádió Énekkara és Ránki Dezső zongoraművész közreműködésével, Vásáry Tamás főzeneigazgató és Kovács János vezető karmester dirigálásával október 9-én a Zeneakadémián – mondta el Kovács Géza, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME) ügyvezetője az új évadot bemutató szerdai sajtótájékoztatón Budapesten.

Az évforduló alkalmából az MRME vezetősége az európai rádiózenekarok igazgatóinak részvételével konferenciát is szervez, ehhez kapcsolódva pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, Énekkara és Gyermekkórusa, valamint a debreceni Kodály Kórus, a Bolgár Nemzeti Rádió Gyermekkórusa, az Erkel Ferenc Általános Iskola Gyermekkara és a Kodály Zoltán Általános Iskola Gyermekkara ad hangversenyt november 8-án a Müpában. Az esten Lully Te Deum és Berlioz Te Deum című műve hangzik el Kovács János vezényletével.

Az évad újdonsága a Csillagok a stúdióban kamarazenei sorozat és a Stúdió titkai című sorozat, amely a rádiózás és a felvételek titkait mutatja be – hangsúlyozta az ügyvezető, hozzátéve, hogy megújult honlapjuk a radiomusic.hu oldalon érhető el, valamint elkészült az évadfüzet is.

Kovács Géza a zenekar múltját ismertetve elmondta: a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Dohnányi Ernő, a Magyar Rádió akkori főzeneigazgatója kezdeményezésére alakult 1943 őszén, a bemutatkozó koncertet 1943. október 7-én adták a Városi Színházban (mai Erkel Színház) Dohnányi vezényletével.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara próbál az MTVA Bródy Sándor utcai épületében lévő 6-os stúdióban. Jobbra Vajda Gergely vezető karmester vezényel. MTVA Fotó: Zih Zsolt

Matos László karnagy, a gyermekkórus vezetője a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a legizgalmasabb és legsokszínűbb évad előtt állnak, hiszen a saját koncertek mellett közreműködnek többek között az Anno Sacri bérlet estjein is. Kitért arra is, hogy a gyermekkórussal kedden érkeztek vissza Erdélyből, ahol Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Zilahon adtak koncertet. A kórus 10 éve nem volt külföldön, de ezzel a hét napos turnéval életre szóló élményt szereztek a diákok.

Szép kihívásokban és sokszínű programban lesz része az énekkarnak az új évadban Pad Zoltán karnagy, az énekkar vezetője szerint. Kiemelte, hogy a kórus a kis apparátust igénylő művek mellett grandiózus, nagy létszámot felvonultató alkotásokban is szerepel majd, valamit az énekkar művészei szólóban is bemutatkozhatnak.

Kovács János karmester a két Te Deumot bemutató esten kívül a Jubileumi bérlet áprilisi hangversenyére hívta fel a figyelmet, amelyen Muszorgszkij Hovanscsina című műve hangzik el koncertszerű előadáson a Müpában.

Vásáry Tamás, akinek vezényletével Beethoven összes jelentős zenekari műve megszólal a Zeneakadémián, azt hangsúlyozta: a legfontosabb számára, hogy elégedett arcokat lásson a nézőtéren. A dirigens Beethoven-sorozata második évadához érkezik, a szimfóniák sora a 2., 4., 5. és 9. szimfóniával válik teljessé.