Rendhagyó tehetségkutató: Garázsband Fesztivál

Idén is több tucatnyi zenekar jelentkezett a Garázsband Fesztiválra, a Müpa rendhagyó tehetségkutatójára.

A jelenzkezők közül a szakmai zsűri választott ki öt produkciót, amely június 2-án élőben látható és hallható a mélygarázs színpadán.

A beérkezett pályázatokból az alternatív popot játszó LivingRoomot, a magyar nyelvű rock and rollt bemutató Madrapurt, az akusztikus-elektronikus “psyber-punkban” utazó PsyPornt, a női frontemberrel felálló, pop-metálos Touch Me Notot, valamint a pop-rockot irodalmi igényességű dalszövegekkel párosító Úrfit juttatta a zsűri a versenybe, ők adhatnak negyven-negyven perces önálló koncertet a Müpa mélygarázsában.

A rendhagyó tehetségkutató célja lehetőséget és teret adni a feltörekvő fiatal zenekaroknak. A fesztivált 2016 és 2017 után immár harmadszor szervezték meg, a rendezvény sikerét bizonyítja, hogy az ott felfedezett együttesek közül többen azóta a hazai zenei élet stabil szereplőivé váltak.

A Garázsband Fesztivál június 2-án 19 órakor az ír kocsmazenéjéről és táncos koncertjeiről ismert Firkin zenekar fellépésével kezdődik, a csapat lesz az este házigazdája is. A kiválasztott öt zenekar 20 órától foglalja el a színpadot, a belépés ingyenes.

A közönség helyszíni szavazatai alapján értékes különdíjak találnak gazdára: a Müpa jóvoltából egy profi fotózás és egy profi hangstúdióban eltölthető nap, a Woodstock az Ugaron fellépési lehetőséget kínál előzenekarként az Anna and the Barbies egyik koncertjén, a Firkin pedig személyes tanácsadással járul hozzá a győztes további fejlődéséhez és egy exportkurzus keretében avatja be a profi turnézás, illetve a zenészlét rejtelmeibe az egyik szerencsés zenekart.