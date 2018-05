Utcaszínház és kortárs művészeti fesztivál Esztergomban

Péntektől négy napig színházi előadásokat és neves fellépőket láthat a közönség az esztergomi Kis-Duna sétányon és környékén a Comedium Corso Utcaszínház és Kortárs Művészeti Fesztiválon.

A fesztiválon darabot ad elő a Csavar Színház, a Thália Színház és az RS9 Színház. Az esztergomi Babits Mihály Kamaratársulat a Hruscsov pincére voltam című darab ősbemutatójára készül. A nézőket közönségtalálkozóra várja Ambrus Attila, valamint Nemere István író.

A nagyszínpadon fellép a The Carbonfools, a Belga, az Irie Maffia, a Mystery Gang, a Neoton Família és a Zion Refresh. Az All In Music Szigeten az elektronikus zene kedvelőinek Nigel Stately, Dj Nara és Dimofat válogat zeneszámokat.

A LelkiFRÖCCS buszban szerzetesekkel beszélgethetnek a fesztiválozók. Ide bárki felszállhat, akinek kérdése van az életről, vagy egyszerűen csak szeretné, ha meghallgatná valaki.

A kisebbeket vidámpark és gyermeksziget várja, ahol mesékkel, bábozással, kézműves foglalkozással, vízi vidámparkkal és játékokkal készülnek a szervezők.