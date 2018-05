Két hét múlva rendezik meg a Duna-napot

Június 2-án a Duna Médiaszolgáltató ötödik alkalommal rendezi meg nagyszabású, egész napos rendezvényét az erdélyi Torockón. A Duna-napon a látogatók felhőtlen kikapcsolódásáról koncertek és számos irodalmi, családi és gyermekprogram gondoskodik.

Minden évben, a nemzeti összetartozás napjához legközelebbi hétvégén rendezik meg az eseményt a torockói Duna Házban, amelyet öt évvel ezelőtt vásároltak meg – mondta az M1 Ma reggel című műsorában a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Dobos Menyhért kifejtette: azzal a céllal vették meg az épületet, hogy az előretolt kulturális bástyaként szolgáljon a szórványmagyarságnak, a magyar nyelv, a magyar kultúra és identitás erősítésére jött létre, és számos konferencia vagy éppen irodalmi előadás helyszíneként is szolgál.



Példának hozta, hogy az Erdélyi Püspökök Találkozóját is itt rendezték meg tavaly, de az épületben tartja üléseit a Székely Nemzeti Tanács, filmklub működik és gyermekprogramokat is szerveznek a Duna Házban.

Dobos Menyhért a Duna-napról azt mondta, öt évvel ezelőtt határozták el, hogy megtartják, amelynek lényege, hogy együtt ünnepeljék a nemzeti összetartozás napját és Trianonra emlékezzenek.

Arról is beszélt, hogy idén három színpadot is felállítanak az eseményre, az egyiket – a Tündérkeretet – kimondottan a gyerekek szórakoztatására, de a felnőttek sem unatkoznak majd: a folklór színpadon népviseletet mutatnak majd be, továbbá táncházzal, koncerttel – többek között Keresztes Ildikóval, Vikidál Gyulával és az Eddával – és nagyszabású kiállítással is várják az érdeklődőket a Duna-napra.