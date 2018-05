Újra a streed foodé a Kincsem Park

Pénteken indul a hetedik food truck show. Egy helyen lesz minden, ami minőségi és finom, a különleges konyháktól egészen a hamburgerekig, és a kézműves sörökből, sőt a jófajta pálinkából sem lesz hiány. Az ételek mellett most is lóversenyfutamok, agárversenyek és rengeteg program várja az érdeklődőket a Kincsem Parkban.

Pécsi István, a Kincsem Park ügyvezető igazgatója az M1 Ma este című műsorában elmondta, hogy azért társultak a Food Truck Show-val, mert úgy gondolták, jól kiegészíti egymást a két rendezvény, azonban arra nem számítottak, hogy ennyire tökéletes lesz majd az összhang. Hozzátette, ez a hetedik Food Truck Show, immár hatodszor szervezik meg a Kincsem Parkkal együtt a rendezvényt.



Megjegyezte, nagyon sok olyan visszatérő vendégük van, akik amellett, hogy tudják, hogy mire számíthatnak a gasztronómia területén, a ló-és agárversenyek miatt is ellátogatnak az eseményre.

A Food Truck Show ügyvezetője, Vad-Horváth Zoltán arról beszélt, hogy négy évvel ezelőtt a rendezvényt először hat autóval rendezték meg, idén pedig már mintegy száz jelentkező közül választhattak, a pénteki eseményen az ötven legjobb lesz ott.

A kicsiket is várják az eseményre, hisz rengeteg ingyenes programot szerveztek gyerekeknek is: lesz körhinta, arcfestés, pónilovaglás és állatsimogató is. A területen elszórtan utcazenészek és artisták is feltűnnek.