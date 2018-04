Skandináv a cappella kórusművek a Magyar Rádió Énekkarától

Különleges hangzású 19-20. századi skandináv kórusműveket hallhatunk a Pesti Vigadóban, többek között zongora és sámándob kíséretben.

Polarlichter – Északi fények - a címe annak a koncertnek, amelyet 2018. április 20-án a Pesti Vigadóban tartanak. Az a capella műfaj iránt érdeklődőknek igazi zenei csemegével kedveskednek a rendezők – Stenhammar, Sandström, Nystedt, Rautavaara, Lindberg, Edlund, Alfvén műveiből. A Magyar Rádió Énekkarát ezúttal Stefan Parkman a Svéd Rádiózenekar egykori vezetője irányítja.

A műsor teljes anyagát a svéd karnagy állította össze 19-20. századi különleges hangzású skandináv kórusművekből. A koncerten zongora és sámándob kíséret lesz hallható.

Stefan Parkman az Uppsalai Egyetem professzora, 2014 óta a Kölni Rádió Énekkarának vezető karnagya. A világ legjelentősebb énekkarainak állandó vendég karnagya. Számos skandináv kórusmű bemutatója fűződik nevéhez. A műsorban szereplő Sandström és Rautavaara műveinek is avatott és elkötelezett tolmácsolója. Több énekkar vezető karnagya, két évtizede a Svéd Királyi Zenei Akadémia rendes tagja.

A Magyar Rádió Énekkara (MTI Fotó: Kollányi Péter)

A műsor a következő lesz:

Wilhelm Stenhammar: Vårnatt (Lenznacht)

Jaakko Mäntyjärvi: Canticum Calamitatis Maritimae

Knut Nystedt: O crux, op. 79

P. E. Lange-Müller: Madonna over Bølgerne, op. 65

Sven-Eric Johanson: Fancies

1. Sylvia

2. Under the Greenwood Tree

3. Blow, Blow Thou Winter Wind

4. Fancy

5. O Mistress Mine

Einojuhani Rautavaara: Első elégia – Die erste Elegie

szünet

Sven-David Sandström: Négy szerelmes dal – részletek

Let him kiss me (no. 1) – „Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál.”

Awake O North Wind (no. 3) – „Támadj fel, északi szél, siess, déli szél! Járd át kertemet, hadd szálljon illata!

Carl Michael Bergerheim: Wie Wogen

Jan Sandström: Biegga luohte

Nils Lindberg: Shall I compare thee

Két gotlandi népdal – Lars Edlund feldolgozása

1. Ant han dansa med mig

2. Femton finnar

Három svéd népdal – Hugo Alfvén feldolgozása

1. Tjuv och tjuv det ska du heta

2. Uti vår hage

3. Jungfrun går i ringen

Polarlichter – Északi fények

2018. április 20. 19.30

Pesti Vigadó