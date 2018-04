Véget ért a bor háromnapos budapesti ünnepe

A VinCE Budapest Wine Show 2018 három napja alatt a látogatók nemcsak a legkiválóbb magyar pincészetek tételeit ismerhették meg első kézből, hanem a borvilág legaktuálisabb trendjeiben is elmélyedhettek, és számos olyan bort kóstolhattak nemzetközi szakértők értő kalauzolásával, amelyek a magyar közönséghez csak nagyon ritkán jutnak el.

A kilencedik alkalommal megrendezett VinCE Budapest Wine Show először várta látogatóit a budai oldalon, a Várkert Bazárban április 5. és 7. között. A rendezvényen a VinCE Magazin havi tesztjein kiválóan szereplő hazai és külföldi pincészetek állíthatnak ki, amelyekhez minden évben csatlakoznak párlatokkal, pálinkával, gourmet élelmiszerekkel foglalkozó cégek.. „A VinCE Budapest Wine Show az ínyencek ünnepe, ahol a legjobb tételeket a világ legnagyobb szakértőivel kóstolhatják végig a részvevők” – mondta el Jandrasics Borbála, a rendezvény szakmai vezetője.

Fotó: Positive Communication

A VinCE Budapest Wine Show egyik fő vonzereje a szakmabeliek számára is rendkívüli kóstolási élményeket és tanulási lehetőséget kínáló mesterkurzusok. Mint minden évben, idén is számos pezsgővel, különösen champagne-nyal foglalkozó telt házas előadásra került sor, két champagne-házat egyenesen a chef de cave, vagyis a pincemester képviselt: a Charles Heidsieck tételeit Cyril Brun, az Alfred Gratien pezsgőit Nicolas Jaeger mutatta be. Két mesterkurzust is tartott a pezsgővilág egyik legnagyobb szaktekintélye, Tom Stevenson: csodálatos rozé champagne-okat bemutató szintén telt házas előadásán bontották fel az esemény legértékesebb tételeit, a közel 300 ezer forintos palackárú 2004-es Roederer Cristal Rosé Magnumokat.

Fotó: Positive Communication

A három nap 15 mesterkurzusán a francia champagne-okon, spanyol cavákon és az olasz proseccókon túl olyan rendkívül aktuális témák is napirendre kerültek, mint a vulkanikus borok, melyekről a terület egyik legelismertebb nemzetközi szakértője, John Szabo Master Sommelier adott elő több mint 120 vendégnek, Monty Waldin tartott bevezetést a biodinamikus borok világába, a nemzetközi fajták hagyományos borvidékeken való érvényesülésének legszebb példáját, a szupertoszkán borok világát pedig Peter McCombie Master of Wine mutatta be.

Fotó: Positive Communication

A látogatók a mesterkurzusokon túl a magyar borvilág klasszikusaival és új szereplőivel is ismerkedhettek a kóstolóteremben. Számos borászat időzíti a VinCE Budapest Wine Show idejére új borainak bemutatóját. Idén, a kékfrankos évében a legnagyobb visszhangot az ország legmagasabban fekvő ültetvényéről származó és legértékesebb kékfrankosa, a Kovács Nimród Borászat 2008-as Grand Bleu tétele keltette. Az időzítés nem véletlen, hiszen a hazai szakemberek mellett a VinCE Budapest szervezői minden évben számos külföldi szakmai vendéget, borkereskedőt utaztatnak az eseményre, ezzel is segítve a magyar borok nemzetközi piacra jutását.

Fotó: Positive Communication

A rendezvény 3 napja alatt 4 speed tasting kóstolót is tartottak magyar borokból az ide utazó külföldi kereskedők és magyar borbeszerzők részére több mint 120 tételt felvonultatva. A bemutatók alapján a kereskedők orientációs pontokat kaptak az érdeklődésüknek megfelelő árat és minőséget kínáló termelők standjainak felkereséséhez. Az idei VinCE Budapest kiemelt eseménye volt a magyar V4-es elnökség programjaihoz kapcsolódva rendezett V4-es borverseny, melyen a régióra szakosodott nemzetközi panel bírálta a cseh, lengyel, szlovák és magyar szakértők által kiválasztott borokat, a legjobbakat pedig a nagyközönség is megismerhette a rendezvény három napja alatt a V4-es országok standjain.

A VinCE Budapest Wine Show hétvégéjén közel húsz millió forint értékű bort töltöttek ki, több mint kilencezer pohárba. A borászok hatezer ínyenc borkedvelővel találkozhattak, akik kedvéért háromezer palackot bontottak ki pincészetük legjobbjaiból. A vendégek egyharmada a borszakmát képviselte: a pincészetek mellett borszakírók, sommelier-ek és hobbi borkedvelők kóstolták végig a rendezvény különleges kínálatát.