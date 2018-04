A vidéki Magyarország elsőszámú operaestje a VeszprémFesten

Az opera műfaja öt év után tér vissza a fesztivál nagyszínpadára José Cura, Ramón Vargas, Miklósa Erika és Rost Andrea fellépésével.

A vidéki Magyarország elsőszámú operaestjével ünnepli 15 éves jubileumát a VeszprémFest, amely július 11. és 14. között várja a zenekedvelőket – mondta el Mészáros Zoltán, a fesztivál igazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.

José Cura világhírű operaénekes és karmester interjút ad az MTI újságírójának a Művészetek Palotájában (Müpa) 2016. április 14-én. Az argentin tenor és karmester április 23-án dirigálja Giuseppe Verdi Otello című művének koncertszerű előadását a Győri Filharmonikus Zenekarnak a győri Audi Arénában. MTI Fotó: Mohai Balázs

Az opera műfaja öt év után tér vissza a fesztivál nagyszínpadára José Cura, Ramón Vargas, Miklósa Erika és Rost Andrea személyében – tette hozzá.

A négy énekes 2004 és 2012 között már fellépett Veszprémben, de még sosem énekeltek egy színpadon, ezúttal július 13-án a História Kertben adnak közös koncertet.



Július 12-én két fiataloknak szóló koncert is lesz a nagyszínpadon: előbb a fiatal skót énekes-dalszerző, a 2007-es This Is the Life című albumával befutott Amy Macdonald lép a közönség elé, majd a panamai származású, az Egyesült Államokban élő folk-soul-pop előadó, Aloe Blacc ad műsort, aki az Avicii-vel közös slágerével, a Wake Me Up-pal lett ismert.

A zárónap július 14-én az angol-szász soul koronázatlan királynője, Joss Stone koncertezik, aki már 14 millió lemezt adott el világszerte és munkáságát két-két Grammyvel és Brit Awardsszal díjazták – fűzte hozzá.

A VeszprémFestet idén nyolcadik alkalommal kísérik Rozé Rizling és Jazz Napok, július 6-tól 15-ig harminc koncerttel várják az érdeklődőket a kisszínpadnál.