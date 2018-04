"Uram! A késemért jöttem!" - Rejtő fesztivál péntektől

Minifesztivállal emlékeznek meg a 75 éve elhunyt Rejtő Jenőről a K11 Művészeti és Kulturális Központban. Lesz gramofontörténeti előadás, kvízjáték Rejtő életéről, és kóstolóval egybekötött intalprezentáció is.

Péntektől vasárnapig tartó minifesztivállal – többek közt kiállításokkal, előadásokkal, filmvetítésekkel és beszélgetésekkel – emlékeznek meg a 75 éve elhunyt Rejtő Jenőről a K11 Művészeti és Kulturális Központban.

A FüligFred légiója – I. Erzsébetvárosi cirkálófesztivált – Erzsébetváros Önkormányzata, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a K11 Művészeti és Kulturális Központ közös programját – pénteken délután Berezvai Márta trombitás produkciója nyitja, majd Bíró Ferenc diafilmtörténész előadására várják az érdeklődőket. Ezt követően A mesélő ceruza Rejtő-regéi címmel kerekasztal-beszélgetést tartanak irodalom, színház és képregény összefüggéseiről, este pedig a Patria Nostra – ’56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban című dokumentumfilmet vetítik le a helyszínen – mondta Bóka B. László, a program egyik szervezője.

Szombat délután Molnár Tibor hangrestaurátor tart gramofontörténeti előadást az 1930-as évek magyar könnyűzenéjéről, majd Nóvé Béla történész mesél az érdeklődőknek a francia idegenlégió történetéről, annak magyar vonatkozásairól és Rejtő Jenő légiós mítoszáról. Őt követi Maczó Balázs muzeológus, aki Erzsébetváros 1930-as évekbeli szórakoztatóipari színhelyeiről tart előadást. A napot Darvas Ferenc zongoraművész koncertje zárja, aki a Rejtő-korabeli zenei kínálatból mutat be szemelvényeket.

1930-as évek

Rejtő Jenő magyar író portréja. Az eredeti felvétel készítésének pontos dátuma és helyszíne ismeretlen.

MTI Fotó: Reprodukció

Vasárnap kóstolóval egybekötött italtörténeti prezentációval készül az érdeklődőknek Kottra Dezső bármixer, majd Varsányi Ferenc vetítettképes előadását lehet meghallgatni készülő animációs filmjéről, a Piszkos Fred közbelépről. Este Thuróczy Gergely Rejtő-kutató előadására várják az érdeklődőket, akik Rejtő Jenő életéről, családjáról és erzsébetvárosi vonatkozásairól tudhatnak meg érdekességeket. Az esten Bóka B. László helytörténész moderál.

A gyerekeket szombaton és vasárnap kézműves játszóházba várják, a felnőtteknek Rejtő-kvízzel készülnek, valamint folyamatosan vetítenek olyan, Rejtő életében készített filmeket, mint a Sportszerelem, az Urilány szobát keres, a Pillanatnyi pénzzavar vagy a Pepita kabát.

Rejtő Jenő: A megkerült cirkáló című regényének címlapját ábrázoló plakát látható a Zsidó Múzeumban P. Howard – Rejtő Jenő legendás élete című kiállításon. A múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös tárlata 2009. május 17-ig látható. (MTI Fotó: Kallos Bea)

Kiállítás nyílik a Piszkos Fred közbelép című animációs film figuraterveiből, Garisa H. Zsolt és Korcsmáros Pál képregényrajzaiból, és Rejtő Jenő színpadi műveinek plakátjaiból, színlapjaiból is szerveznek bemutatót, valamint Eredeti ponyvák az 1930-as évekből címmel is nyílik tárlat.

A fesztiválra mindenkit várnak, aki tudja, ki volt Rejtő Jenő, aki szereti, aki képregényben vagy diafilmen ismerte, valamint azokat a fiatalokat is, akik tudni szeretnék, “mi is az eredeti pesti humor”. “Abban reménykedünk, hogy Rejtő Jenőnek még ma is jelentős a rajongótábora, és talán nem csupán az idősebbek között” – mondta Bóka B. László. .