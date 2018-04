Kiválasztották a V4-ek legjobb borait

160 magyar és külföldi pincészet mutatkozott be a Várkert Bazárban, a VinCE Budapest Wine Show a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésében szervezett eseményen: a V4 országok bormustráján Magyarországról a Kristinus Pincészet 2015-ös Olaszrizlingje bizonyult a legjobbnak.

Április 5-én, csütörtökön a VinCE Budapest Wine Show szakmai napján versenyeztek a Visegrádi Csoport tagországainak borai. A szakemberek 3 órán át kóstolták a 20 tételt, ezekből választották ki azokat a borokat, amelyek legjobban reprezentálják az adott ország borkészítését, szőlőfajtáit és borstílusait. A borokat a VinCE Magazin tesztjeihez hasonlóan vakkóstolás keretein belül bírálták, és pontozták a nemzetközileg is elismert 20-as pontrendszerben. A Magyar Turisztikai Ügynökség a 2017-2018 évi magyar V4 elnökség ideje alatt számos kulturális programot szervezett, a rendezvényeken a gasztronómia és a borok kiemelt szerepet kapnak. A VinCE Budapest Wine Show szervezői és a Magyar Turisztikai Ügynökség a 4 ország borkultúrájának megismertetésén keresztül szeretne hidat képezni Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország között.

Képünk illusztráció (MTI Fotó: Földi Imre)

A VinCE Budapest 2018 Wine Show-n a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködve alakítottak ki idén először V4-es standokat, így a nagyközönség számára is elérhetővé vált a V4 országok borkínálata. Szlovákiából a Vintop Karkó pincészet 2015-ös Cabernet Franc borát választották Búcsról. A pincészet egy pici családi vállalkozás, amely már többször szerepelt jól a VinCE Magazin tesztjein. Csehországból Johann Winery 2014-es White tételét a Třebívlice borvidékről választották, amely pinot blanc, zöldszilváni, fűszeres tramini és rizling házasításából készült – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

Lengyelországból a Winnica Equus Cabernetis Prestige 2017 tételt választották, amely számos borversenyen ért már el kiváló helyezést, és impozáns, különleges palackból kóstolható. Magyarországról a Kristinus Pincészet Olaszrizlingje lett a befutó 2015-ből. A modern dél-balatoni borászatban a borkedvelőket komplex borélménnyel, bormozival, fine dining étteremmel és szálláslehetőséggel is várják. A Várkert Bazárban, a VinCE Budapesten 160 magyar és külföldi pincészet mutatkozott be, illetve a három nap alatt összesen húsz mesterkurzust tartottak világhírű borászok, borszakírók és Master of Wine-ok részvételével.