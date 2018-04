Különleges kutyás játszópark épült a Városligetben

Magyarország legkomplexebb kutyás élményparkját alakították ki a Városligetben, a Liget Budapest projekt keretében, ezzel 5 ezer négyzetméterrel bővült a park zöld területe. A próbaüzem már megkezdődött, a játszóparkot hamarosan a nagyközönség is birtokba veheti.

A tesztüzem jól halad, a fűnek még gyökeresednie kell, de pár héten belül a közönség is igénybe veheti a kutyás játszóparkot – mondta Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója és a Liget Budapest projekt zöldfelületi fejlesztéseinek miniszteri biztosa az M1 Ma reggel adásában.

Nő a park zöld területe

A Városliget rehabilitációjának első ütemében több mint 5 ezer négyzetméterrel nő a park zöld területe. A park Hermina út felőli részén összesen tízezer négyzetmétert érint a felújítás, létrejön egy hatalmas kutyajátszótér a volt állatorvosi rendelő helyén, ahol szabadon lehet majd sétáltatni a kutyákat, és számos, közös élményt is szerezhetnek a gazdik és kedvenceik– hangzott el az adásban.



A kutyáknak játszófelületeket, ügyességi elemek alakítottak ki, ahol mászhatnak, ugorhatnak, szlalomozhatnak – mondta Persányi Miklós. A cserjés, füves parkrészben ivókút is lesz, és szökőkúttal kombinált játszómedence is, amely pancsoló helyként is szolgál, ahol a kutyákat le lehet majd mosni. Lesz külön biciklitároló is – mondta a miniszteri biztos.

A játszótér kialakítását a Városliget környéki kutyás szervezetekkel együttműködve találták ki a tervezők a Liget Park Fórum egyeztető konzultációjának keretén belül.

Hamarosan nyílik a Holnemvolt Vár

A Holnemvolt Vár az állatkerti fejlesztésnek az első közönség számára is jól látható eleme – mondta Persányi Miklós. A nagycirkusz és a körhinta közötti területen, az állatkert régi gazdasági udvarában egy olyan terület nyílik meg, amely egy évszázadon át nem volt bejárható. A még az idén tavasszal megnyíló területen interaktív, játékos élményparkként működő komplexumot alakítanak ki elsősorban a kisgyermekes családok számára.