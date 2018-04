Április a költészet hónapja - Nagy Lászlóra és szerelmére emlékeznek a Várkert Bazárban

Április 11-én, a költészet napján sokféle irodalmi programra csábítják az érdeklődőket. A Várkert Bazárban a negyven éve elhunyt Nagy Lászlóra és szerelmére, feleségére, Szécsi Margitra emlékeznek.

A Várkert Irodalom sorozatban április 11-én irodalmi esten beszélgetéssel és felolvasószínházzal idézik meg Nagy László halhatatlan életművét

„Nagy Lacinak különös fénye volt. Az arcának, a tekintetének, a mosolygásának, a mozdulatainak. Ezt a fényt a feje feletti glória adta, aranyozta be vele lényét. Mint a szentekét. Mert Nagy László szent ember volt. Egyetlen mindmáig, akinek a nevét az írószövetségi választólapon szavazáskor nem húzta át senki. Ha valaki népi író-költő volt valaha is ebben az országban, hát Nagy László az volt. De én soha urbánusabb, entellektüelebb lélekkel nem találkoztam, mint ő. Lám, milyen jól megfér egyazon testben kétfajta lélek: és hogy a kétlelkűség is lehet egy, sőt három is lehet egy; miként az Atya, a Fiú, a Szentlélek is egy az Igazisten képében…”- írta róla Végh Antal.

Iszkáz, 1975. május 14.

Nagy László Kossuth-díjas költő szülőfalujában, a szülőháza udvarán (MTI Fotó: Molnár Edit)

Ki volt a Felsőiszkázról származó költő, aki eredetileg festőnek készült, és a Képzőművészeti Főiskolára járt? Nagy László 1948-ban döntötte el: költő lesz. Szerelmét, Szécsi Margitot 1952-ben vette el, 26 évig, haláláig: 1978-ig éltek együtt. Utolsó útja is felesége könyvbemutatójára vezetett.

Nagy László és Szécsi Margit költők zuglói otthonukban (Fotó: MTI/Molnár Edit)

Nagy László költészetéből már a hatvanas években több mondat, verssor vált szállóigévé. A Ki viszi át a szerelmet (1957) című verséről kis túlzással azt állíthatjuk, hogy teljes egészében szállóigévé vált, a költő legismertebb műve lett.

