Már csak néhány óra és kiderül, kik nyertek Michelin csillagot

Michelin csillagos sztárszakácsok lepték el a budapesti Belvárosi piacot, ahol hivatalosan is megnyitották a gasztronómiai világ legrangosabb eseményét.

Több mint száz, Michelin-csillagos éttermet képviselő nemzetközi sztárszakács jelenlétében hivatalosan is megnyitották hétfőn a Belvárosi Piacon azt a rendezvénysorozatot, amelynek csúcspontjaként bemutatják a 2018-as európai Michelin-kalauzt és kiderül, hogy többek közt mely magyarországi éttermek érdemelték ki a világ egyik legjelentősebb gasztronómiai elismerését.

Nicola Portinari, egy 2 Michelin-csillagos étterem olasz séfje (j) és Széll Tamás séf, a 2016-os Bocuse d’Or európai versenyének győztese (j3) a Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett Michelin-csillagos mesterkurzuson a Hold utcai Vásárcsarnok és Belvárosi Piacon 2018. március 25-én.

MTI Fotó: Kovács Tamás

Michael Ellis, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója a megnyitón köszönetet mondott a budapesti vendéglátásért és szervezésért, valamint több nyelven köszöntötte a már Michelin-csillaggal rendelkező mesterszakácsokat.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója elmondta: nagy megtiszteltetés, hogy Budapesten mutathatják be a Michelin Main Cities of Europe Guide 2018-as kiadványt. Az elismerések budapesti bejelentése azért is különleges, mert eddig csak egyszer, tavaly tartottak hasonló eseményt, akkor Brüsszelben.



A megnyitót követően az európai séfek együtt ellátogatnak a Parlamentbe, majd hajókiránduláson vesznek részt. A nap zárását a gála jelenti, amelyen bemutatják a Michelin-kalauzt és benne a friss európai listát. Ez a gasztronómiai világ egyik legrangosabb eseménye. Hétfő este öt olyan ország tudja meg, hogy teljesítményük alapján mely vendéglátó egységeik kaptak Michelin-csillagot, amelyek nem rendelkeznek önálló kiadvánnyal. Ezen országok Magyarország mellett Ausztria, Csehország, Görögország és Lengyelország.

A programsorozat keretében vasárnap a Magyar Turisztikai Ügynökség egy zártkörű szakmai napot tartott, amelyen Európa négy Michelin-csillagos séfje magyar sztárséfekkel közösen tartott mesterkurzust a Belvárosi Piacon.