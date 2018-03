Tizenhat bemutató és 60 repertoárdarab szerepel az Operaház következő évadában

Az Eiffel Műhelyházat 2019. január 27-én, Mozart születésnapján avatják fel, míg jövő év májusában a tervek szerint újranyithat a korszerűsített Andrássy úti dalszínház is.

Tizenhat bemutató és 60 repertoárdarab szerepel a Magyar Állami Operaház 2018/19-es új évadának kínálatában – mondta el Ókovács Szilveszter, az intézmény főigazgatója csütörtökön Budapesten.

Az Eiffel Műhelyházat 2019. január 27-én, Mozart születésnapján avatják fel, míg jövő év májusában a tervek szerint újranyithat a korszerűsített Andrássy úti dalszínház is – fűzte hozzá Ókovács Szilveszter az évadot beharangozó sajtótájékoztatón.

Kiemelte: a Puccini Itáliája címet viselő új évadban egyedülálló módon az olasz szerző minden művét játszani fogják az Operaház újranyitásával egybeeső tematikus fesztiválon.

Először lesz látható az Opera műsorán Mozart A kairói lúd, avagy a rászedett vőlegény; Tóth Péter Tóték; Szálinger Balázs Krizantémok, avagy Liú halála; valamint Puccini A fecske című műve is. Emellett további nyolc opera- és négy balett bemutatóval készül az Operaház – hangsúlyozta. Az évadot az Énekkari Művészek Minifesztiválja színesíti, amelynek zárásaként napjaink vezető olasz tenorja, Vittorio Grigolo ad áriaestet, Magyarországon első alkalommal.

A Magyar Állami Operaház esti díszkivilágításban az Andrássy úton 2017. november 26-án.

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Az új évad az utazásról is szól, az Operaház felújítása miatt 90 magyarországi, határon túli magyarok lakta és külföldi városban, köztük a V4-es országok fővárosaiban, Puccini életének több fontos olaszországi helyszínén és a berlini Deutsche Operben is fellépnek a társulat művészei – mondta Ókovács Szilveszter.

Hozzátette: október 30. és november 11. között New Yorkban mutatkozik be az Operaház és a Magyar Nemzeti Balett. A Lincoln Center részét képező David H. Koch Theaterben hat opera- és balettest is vendégszerepel, köztük több az Egyesült Államokban először látható nagyszabású produkció, például Erkel Bánk bánja és Vajda János Mario és varázsló című műve is. Emellett az intézmény zenekara a Carnegie Hallban ad önálló hangversenyt.

A Bánk bán 2019. január 7. és 20. között a dél-koreai Teguba is ellátogat, míg augusztusban a Salome az opera cselekményének eredeti helyszínén, Jordániában, a Machaerus hegyén, Heródes Antipász egykori palotájának romjai között elevenedhet meg újra.

Ókovács Szilveszter kitért arra is: új, országjáró turnésorozat keretében 2018 szeptembere és 2019 áprilisa között a Bohémélet, a Tosca és a Turandot koncertszerű előadásait is elviszik operajátszási hagyományokkal nem rendelkező magyarországi és határon túli magyarok lakta városokba.

A Gördülő Opera elnevezésű kezdeményezés folytatásaként 2018. augusztus 31. és szeptember 9. között nyolc székelyföldi városban mutatkozik be Donizetti Szerelemi bájital című vígoperája magyar nyelven, az előadás a tervek szerint 2019 augusztusában visszatér Erdélybe, de eljut a Partium és Bánát szórványban élő magyarságához is – tette hozzá.