Kibővített programsorozattal várják az érdeklődőket a váci VéNégy fesztiválon

Kibővített, már tavasszal is zajló programsorozattal várja a váci VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó a közönséget, ezzel az esemény méltó lezárása lesz július elején Magyarország V4-es elnökségének – mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a rendezvényről tartott szerdai váci sajtótájékoztatóján.

A kormány mintegy 50 millió forintos támogatást nyújt a fesztivál szervezőinek, hogy magas színvonalon rendezhessék meg a cseh, lengyel, szlovák és magyar színházak találkozóját, valamint a kísérőprogramokat. Rétvári Bence arról is beszélt, hogy az előző években már bizonyította a fesztivál, hogy „kicsiből is sokat tud kihozni”, de bízik abban, hogy a támogatás eredményeként a programsorozat a magyar V4-elnökség „méltó, ünnepélyes, fiatalos, több művészeti ágat összefogó lezárása lesz” és sikerül azt a környék vezető rendezvényévé tenni.

Az államtitkár úgy vélte, hogy Magyarország hosszú távon leginkább a visegrádi együttműködésben hihet, amelynek a közös kulturális programok mindig fontos alapját képezték. Továbbá úgy vélekedett, hosszú távon a visegrádi országok az Európai Unió vezető pólusai lehetnek, Nagy-Britannia kilépésével ugyanis az unió középpontja keletebbre tolódhat gazdaságilag és politikailag egyaránt. A gazdasági és politikai együttműködés mellett fontos a kulturális együttműködés is, amelyben sokkal jobban megjelenik a közös történelmi, vallási múlt, a különböző művészeti ágak segítségével jobban bemutatja a bennünket összekötő szálakat.

Egyre fontosabb a kultúra a magyar embereknek

Rétvári Bence, aki a fesztivál egyik védnöke is, beszélt arról is, hogy az elmúlt nyolc évben Magyarországon kétmillióval több színházjegyet váltottak, mint korábban. Felpezsdült a színházi élet, egyre színesebbek, jobbak az előadások – emelte ki az államtitkár, felidézve, hogy a váci színház sem működött még tíz évvel ezelőtt, idén pedig már hatodszor rendezi meg az értékalapú VéNégy fesztivált. Rétvári Bence szerint fontos, hogy Magyarország erősödése ezen a területen is megjelenik.

Kiss Domonkos Márk fesztiváligazgató, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója elmondta, hogy a teátrum épületében már látható a fesztivál elmúlt öt évét bemutató fotókiállítás, ebben a témában márciusban bemutatnak egy kiadványt és egy filmet is. Emellett lesz például V4 színházi plakátkiállítás, filmklub a négy ország alkotásaiból, és lehetőséget biztosítanak a cseh, lengyel és szlovák turisztikai és kulturális intézeteknek is a bemutatkozásra. Áprilisban megünneplik a színház fennállásának ötödik évfordulóját is.

Színházzal és koncertekkel várják az érdeklődőket

A fesztiváligazgató kiemelte, hogy június 2-án nagyszabású V4-napot tartanak Vác főterén ingyenes programokkal. A koncertek, gasztronómiai események mellett lesz kirakodóvásár, bemutatkoznak Vác V4-es testvérvárosainak néptánccsoportjai és lesz táncház is.

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó nyitó előadását június 29-én tartják, a Nemzeti Színház darabját láthatja majd a közönség. A nemzetközi hírű színházak felkérése, az előadások kiválasztása részben még folyamatban van. A Cseh- és Lengyelországot képviselő teátrumokkal még tárgyalnak, Szlovákiából a nyitrai színház mutatkozik majd be Vácon. A lvivi Voszkreszinnye utcaszínházi társulat az idei fesztiválon is szórakoztatja majd négy estén át a közönséget. Hozzátette: a fesztivál már június 25-én elkezdődik a négy ország művészeinek workshopjával, az ennek eredményeként létrejövő előadást a rendezvény végén mutatják be.

A koncertprogram már összeállt: fellép Vácon mások mellett a Bëlga, a Punnany Massif, a Tankcsapda, az Ivan and the Parazol, a Vad Fruttik, a Kiscsillag és a Quimby.

Fördős Attila, Vác polgármestere a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a VéNégy fesztivál a város „ékköve” és bizonyítéka annak, hogy egy színházi találkozóból mennyi mindent ki lehet hozni.