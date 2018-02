Talleyrand, a született diplomata

Február másodikán 254 éve született Charles-Maurice de Talleyrand francia politikus, herceg, akit korának egyik legnagyobb diplomatájaként emlegetnek. Ellentmondásos, de rendkívül színes személyiség volt, politikai zsenialitását, éleslátását azonban senki nem kérdőjelezi meg. Kitűnően ismerte fel a lehetőségeket és pozícióját kihasználva jelentős vagyont halmozott fel. Idézetei közül nem egy szállóigévé vált.

Életrajzírói szerint pályája egy gyermekkori balesettel kezdődött: egy szerencsétlen esés következtében súlyosan megsérült és sánta maradt. Más történészek úgy vélik, rokkantsága veleszületett volt. Fizikai állapota és szülei anyagi helyzete miatt az egyházi pálya jöhetett számításba, de ebben is a lehetőségeket és a kitörési lehetőségeket kereste az ifjú Talleyrand.

Sántasága ellenére sikerei voltak a nőkkel, intellektusával, humorával hódított. Szerelmi kalandjai mellett közismert volt kártyaszenvedélye és már külügyminiszterként a tőzsdén óriási vagyont szerzett magának. Bár egy nyelvet sem beszélt a francián kívül, mégis diplomáciai zseninek tartották.

A monarchia bukása előtt püspöknek is kinevezték, és az utolsó rendi gyűlésre egyházmegyéje küldötteként utazott el. Már jól látta előre a forradalom közeledtét és a polgárság erősödését. Jó érzékkel váltott, amúgy is inkább kényszernek érezte a papi hivatást és már a nép barátjaként, a privilégiumok ellenségeként, az elnyomottak védelmezőjeként szónokolt.

1789. októberében elhangzott híres beszédében felajánlotta az egyházi földek állami kézbe vételét a Nemzetgyűlésben, amelynek elnökévé választották. Sok ellenséget szerzett ezzel magának, ellenfelei árulással vádolták, és nem ez volt az első hasonló karrierje során.

Porté festmény Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord, Benevento hercegéről. A festmény a New Yorki Metropolitan Múzeumban található (Fotó:DeAgostini/Getty Images)

A forradalom után két évvel menekülni kényszerült hazájából, ahol vádat emeltek ellene és vagyonát elkobozták. Angliából is tovább kellett állnia, az emigráns nemesek nem kedvelték. Az Egyesült Államokban kötött ki, ahol földspekulációból élt. Talleyrand híre Washingtonba is eljutott, talán ezért sem tudott az ottani politikai vezetők közelébe férkőzni. Nem is cáfolt rá az őt övező pletykákra. Egy fekete bőrű nővel karonfogva sétált az utcán, ami akkor igazán botrányos dolognak számított.

Negyvenhárom évesen jött el a pillanat, amelyre oly sokat várt. 1797-ben megkapta a külügyi tárca vezetését. Talleyrand ettől a hírtől olyan boldog lett, hogy hosszasan hajtogatta: „Az állás a miénk! Most aztán vagyont kell szerezni, óriási vagyont!” Még a kor szokásaihoz képest is elképesztő nyíltsággal követelt és kapott súlyos összegeket a különböző diplomáciai partnereitől az ügyeik intézéséhez.

Megvesztegethetőségének híre a világ minden sarkába eljutott, de következesen állt ki országa mellett is. Ma bennfentes információkkal való visszaélésnek neveznénk, hogy a külügyminiszterként előre értesülhetett a politikai és kereskedelmi egyezményekről, ezt kihasználva rendkívül eredményesen fektette be pénzét a tőzsdén.

Politikai szimata 1799 nyarán sem csalta meg, a Direktórium népszerűsége folyamatosan csökkent és még időben kiszállt és a titkosszolgálatok vezető Fouche, valamint a fiatal, törtető tábornok vezetésével részt vett a Napoleónt hatalomra segítő puccsban.

Pénz, karrier, csillogás

A leendő császár a bizalmába fogadta, és mivel a külügyeket közvetlenül maga alá rendelte, Talleyrand gyakorlatilag a napóleoni adminisztráció második embere volt a következő nyolc év alatt, ő lett a főkamarás.

A legális jövedelmei eltörpültek a kenőpénzek mellett, amelyeket Európa térképének újra és újra történő átszabása során az érintett felektől begyűjtött. Az Egyesült Államok 1803-ban szerezte meg a franciáktól Lousiana államot és a vételárat sikerült jelentősen lealkudniuk. Máig nem tudni, hogy ebből mennyi vándorolt Talleyrand zsebébe.

Politikai éleslátását illusztrálja, hogy Napoleón hatalmának csúcsán 1807-ben mondott le a külügyminiszterségről, jól látta a Franciaországot fenyegető veszélyeket, de a császár továbbra is számított ra és vice-elektor, a legmagasabb udvari cím birtokosa lett.

Áruló, vagy a hazájáért aggódó államférfi

Ettől az időtől kezdve már a császár ellen kezdett aktívan dolgozni, és ezt sokan szemére vetik, árulásnak tartják, főleg Oroszország és Ausztria felé tett lépéseket. Ő viszont úgy vélte, hogy Napóleon vezette katasztrófa felé Franciaországot, és ebben kötelesség őt megállítani. Amennyiben a császár teljes mértékben tisztába lett volna azzal, hogy Talleyrand rendszeresen elláthatta információkkal az oroszokat és az osztrákokat, akkor kivégezteti.

Az oroszországi vereség után Napóleon hatalma gyorsan hanyatlott. Bár nem bízott Talleyrand-ban, mégis újra felkínálta neki a külügyminiszteri posztot, mert őt tartotta alkalmasnak arra, hogy az ellenfeleket megtévessze, és a béketárgyalásokat elnyújtsa. De a herceg ezt már elhárította. Hatalma megőrzése érdekében már a Bourbon-ház restaurációját támogatta, és tervének a Napóleon ellen szerveződött koalíció vezetőit is megnyerte.

Politikai zsenialitás

A császárság bukását követően Talleyrand rövid időre miniszterelnök lett, és minden befolyását latba vetette, hogy XVIII. Lajos visszakerüljön a trónra, aki hálából kinevezte külügyminiszternek. A politikatörténet az 1815-ös béketárgyalásokon felmutatott teljesítményét tartja legtöbbre.

Talleyrand egy legyőzött állam szavazati jog nélküli képviselőjeként érkezett a Bécsi kongresszusra és egy, a többiekkel egyenrangú európai nagyhatalom képviselőjeként távozott onnan. Sikerült az ország területi integritását megőriznie, amire akkor kevesen számítottak.

Nem maradt sokáig a Bourbonok szolgálatában, a royalisták amúgy is ellenszenvvel tekintettek a köpönyegforgatónak tartott politikusra. Az 61 éves politikusnevéhez fűződő híres kijelentés, mely szerint „a Bourbonok semmit sem tanultak, és semmit sem felejtettek”. Ezután 15 év szünet következett.

Az 1830-as júliusi forradalom végleg elsöpörte a Bourbonok uralmát. Lajos Fülöpöt – immár koronázás nélkül – királlyá kiáltották ki. Hálából a herceget az új kormány londoni nagykövetté nevezte ki, aki 1838-ban bekövetkezett haláláig látta el a posztot. Elismertségét és megbecsülését jól jelzi, hogy amikor nyilvánossá vált, hogy Talleyrand az új dinasztia mellé állt, nagy hatást váltott ki külföldön is, és sok fővárost ez vett rá arra, hogy elismerjék az új francia kormányzatot.