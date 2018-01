Elhunyt az Oh, happy day című szám énekese

Edwin Hawkins Grammy-díjas gospelsztár 74 éves volt.

Elhunyt 74 évesen Edwin Hawkins Grammy-díjas gospelsztár, akinek legismertebb dala az Oh Happy Day volt – adta hírül a BBC.

A gospelénekes, aki a BBC News keddi beszámolója szerint hasnyálmirigyrákban szenvedett, kaliforniai otthonában halt meg.

Hawkinst a városi gospel úttörőjének tekintették, a jellegzetes vallási himnuszokat világi hangzással ötvözte. Egyik legismertebb száma, az Oh Happy Day hatalmas sikert aratott 1969-ben.

Zenész családból származott, apja és anyja is hangszeres zenész volt. Edwin Hawkins belsőépítésznek tanult, de a hatvanas évek végén a gospelénekléssel aratott átütő sikere eldöntötte pályafutását.

Társalapítója lett az Észak-kaliforniai Állami Ifjúsági Kórusnak. Első albumuk a gospel és a rhythm and blues jegyében született, és már szerepelt rajta az Oh Happy Day.

A fülbemászó dal megragadta egy helyi DJ figyelmét, aki lejátszotta a rádióban és a szám rendkívül népszerű lett. Kislemezként is megjelent, hétmillió példányban kelt el és megváltoztatta a fiatal zenész életét.

A szám elnyerte a legjobb soul-, illetve gospelelőadás Grammy-díját, számos feldolgozása született, mások mellett Aretha Franklin és Elvis Presley is énekelte.