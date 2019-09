Nincs náluk lazább a királyi családban: Harry és Meghan esti programja tényleg nem volt herceg és hercegnés

Ők is csak egy átlagos pár, akik átlagos közös programokra vágynak.

Sussex hercege és hercegnéje úgy döntött, elég az állandó etikettből. Ebben pedig nincs is semmi meglepő! Érthető, hogy nem vágynak néha másra, csak hogy ők is hétköznapiak lehessenek, mivel számukra egy olyan átlagos este, mint kiruccani a helyi pubba, szinte lehetetlen.

Prince Harry and Meghan Markle Pub Crawl With Archie https://t.co/lS7hkYT8Os — TMZ (@TMZ) 2019. szeptember 18.

Azonban csak szinte, Meghan és Harry ugyanis a windsori The Rose & Crown-ba ült be szerda este vacsorázni, ráadásul a kis Archie-t is magukkal vitték, nem hagyták a dadára. Míg a házaspár a helyi specialitást, egy sült húsos fogást fogyasztott el, Harry sör, Meghan pedig ásványvíz kíséretében, addig a kis négy hónapos csemetéjük édesdeden aludt a hordozható autósülésben.

A TMZ-nek nyilatkozó szemtanú szerint a párt sokan fel sem ismerték, de a hely alkalmazottai és a vendégek is a legnagyobb természetességgel vették, hogy a hercegi pár egy tető alatt vacsorázik velük. Senki nem zavarta meg őket.

A pár egyébként nem inkognitóban érkezett, egy testőr és két rendőr várt a családra.