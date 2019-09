Will Smith ezt üzente a magyar rajongóinak - a hazánkba érkező színész fantasztikus bejelentést tett

A Gemini Man premierjét Magyarországon ünneplő Smith nagy meglepetéssel szolgált.

Ahogyan a múlt héten mi is beszámoltunk róla, Will Smith, valamint a hazánkban tavaly forgatott Gemini Man című filmjének rendezője, Ang Lee és producerei, Jerry Bruckheimer és David Ellison szeptember végén visszatérnek Budapestre a premier alkalmából.

A színész Facebook oldalán most pedig magyar rajongóinak egy óriási meglepetéssel szolgált, a filmbemutatón kívül koncertezni is fog Budapesten, a Szent István Bazilika előtt szeptember 25-én, ráadásul nem egyedül, hanem DJ Jazzy Jeffel, akivel Will a D.J. Jazzy Jeff & The Fresh Prince néven a 80-as és a korai 90-es években az egyik legkedveltebb hip-hop duójának számítottak. A koncert részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Will egyébként ezzel a show-val ünnepli 50. születésnapját, így most visszatért a stúdióba gyakorolni, hogy ne okozzon senkinek sem csalódást, bár azt beismerte, hogy a próba csak bénáknak való.

A Gemini Man több jelenetét Budapesten forgatták tavaly – a filmben a magyar főváros több meghatározó nevezetessége is felbukkan majd. A szeptember 24-26-ig tartó látogatás további részleteiről később tud majd beszámolni a UIP – annyi azonban már bizonyos, hogy a magyar rajongók e látogatásuk során több alkalommal is láthatják majd a színészt és a készítőket.