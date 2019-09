Itt forgatják az eddigi legköltségesebb sorozatnak ígérkező A Gyűrűk Urát

Középfölde épp olyan lesz, mint a filmekben.

Ismét Új-Zéland lesz Középfölde az Amazon új Gyűrűk Ura-sorozatában – erősítette meg szerdán a filmstúdió a produkcióról, amely széles körben elterjedt nézet szerint a valaha készült legdrágább tévészéria lesz.

Elmondták, hogy a többévados sorozat új történetszálakat dolgoz fel, melyek a J.R.R. Tolkien regénye alapján készült fantasytrilógia első részét, A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetségét megelőző időkben játszódnak a képzeletbeli Középföldén.

Az Amazon két éve szerezte meg A Gyűrűk Ura globális televíziós jogait, akkoriban, amikor a képernyőket az HBO kasszasikere, a Trónok harca uralta. Peter Jackson új-zélandi rendező Gyűrűk Ura-filmtrilógiáját a 2000-es évek elején szintén a szigetországban forgatták, majdnem 3 milliárd dollár (903 milliárd forint) jegyárbevételt hozott és 17 Oscar-díjat nyert.

“Amikor helyszínt kerestünk, hogy életre keltsük Középfölde Másodkorának eredeti szépségét, tudtuk, hogy valami fenséges vidékre vágyunk érintetlen tengerpartokkal, erdőkkel, hegyláncokkal, ahol emellett világszínvonalú felszerelést, stúdiókat, képzett és tapasztalt szakembereket is találunk” – írta közleményében J.D. Payne és Patrick McKay, a sorozat executive producere.

Az előkészítés már megkezdődött, a gyártási munkák Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandban a következő hónapokban indulnak. Néhány napja jelentették be azt is, hogy Will Poulter lesz a széria egyik főszereplője. A 26 éves sztárt a Családi üzelmeknek és Az útvesztő című mozikból ismerhetik hazánkban.