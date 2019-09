Halálos fenyegetés miatt kért távoltártesi végzést öccse ellen Nick Carter

Aaron nem beszámítható, Nick félti öccsétől a feleségét és gyerekeit

Nick Carter és Aaron Carter között elszabadultak az indulatok. A Just Jared információi szerint érvényes távoltartási végzés van életben Aaron Carter ellen, amiért bátyja, a Backstreetboys énekese, Nick folyamodott.

Aaron Carter és Nick Carter (Fotó: Shutterstock)

Aaron állítólag halálosan megfenyegette testvére várandós feleségét, Laurent és a még meg nem született babát. Nick később úgy nyilatkozott, hogy nem csak ő, de egyik lánytestvére is hasonlóképpen tett, mivel Aaron viselkedése szerintük beszámíthatatlan.

“Hagyj békén könyörgöm egészen az életem végéig. Még csak nem is találkoztam veletek mostanában, de Nick te egész életemben csak bántottál, úgy kínzol, mint egy gyereket. Ezt mindenki tudja, ez publikus volt mindig is, most azonban csak félsz az igazságtól” – írta a hír kipattanása után közösségi oldalán Aaron, aki nemrégiben egy tévéműsorban beszélt diagnosztizált skizofréniájáról, depressziójáról, személyiségbeli egyéb problémájáról és szorongásáról, melyek miatt gyógykezelés alatt áll.