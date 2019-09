Meglepetés: Robert Downey Jr. ismét Vasember lesz

A részben hazánkban fogatott Fekete Özvegy-filmben láthatják újra rajongói a Robert Downey Jr. által megformált Vasembert – számolt be róla a Digital Spy.

Robert Downey Jr. will return as Tony Stark one last time in Black Widow.

Watch Now : https://t.co/SKMutyj0Qk pic.twitter.com/6zEqUTC4ro

— Marvel Universe (@77MCU) 2019. szeptember 17.