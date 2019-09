Csak semmi glamour - Jennifer Lawrence farmerben ment férjhez

A Page Sixnek nyilatkozó szemtanú szerint Jennifer Lawrence hétfőn feleségül ment párjához, Cooke Maroney-hoz a New York-i Városházán. A lap fotói szerint a pár két testőrrel és egy fotóssal érkezett a különleges alkalomra, melynek egyébként biztosan nem a ruháik adták meg a romantikáját, mivel Jen egy farmerben és szürke blézerben, míg kedvese egy fehér pólóban érkezett.

Jennifer Lawrence at New York City’s marriage bureau on Monday but….

This might not be the marriage and only the license.(?) pic.twitter.com/rn4Y20B0hx

— ~ Lu ~ (@todoxjlaw) 2019. szeptember 17.