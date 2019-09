Beyoncé volt az este nagy vesztese - csapata szó szerint bemutatott a világnak

Hat kategóriában is esélyes volt a díva koncertfilmje, de egy jelölést sem tudott díjra váltani.

A kreatív Emmy-gála nem hozott egyetlen díjat sem az énekesnő, Beyoncénak, aki egyébként a legjobb varieté előadás kategóriája mellett további öt szoborra is esélyes volt a 2018-as Coachella Fesztiválról készülő koncertfilmjével, a Homecominggal, melyet a Netflix mutatott be – írja a Just Jared.

Bár a díva maga nem nyilatkozott a témában, csapata, köztük menedzsere és sajtósa egyértelműen kifejezték véleményüket a szerintük méltatlan helyzetről. Gif formájában érkezett a komment, néhány középső ujj kíséretében.

Ami pedig a nyerteseket illeti, ahogy arról az MTI is beszámolt, tíz kreatív Emmy-díjat nyert el drámasorozat kategóriában a Trónok harca nyolcadik évada, a Csernobil című sorozat hét díjat kapott a korlátozott epizódsorozatok kategóriában, a Free Solo - Mászókötél nélkül című filmet a dokumentumfilmek között szintén hét díjjal jutalmazták.