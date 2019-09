Jön a Siply Red Budapestre - ősszel ismét megtölthetik az Arénát

Tíz éve léptek fel utoljára hazánkban a Kapcsolat koncerten.

A magyar fővárost is érinti jövő őszi európai turnéján a Simply Red. A Mick Hucknall által vezetett világhírű brit soul-pop formáció 2020. november 23-án ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

A Simply Red nemrég tette közzé, hogy idén novemberben Blue Eyed Soul címmel új stúdiólemezt jelentet meg. Az albumot jövőre egy 33 állomásos európai arénaturnén mutatja be a csapat, amely az új szerzemények mellett természetesen legnagyobb slágereit is eljátssza – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A koncertsorozat 2020 októberében Newcastle-ban indul, az egyesült királyságbeli és írországi állomások után Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Belgium, Olaszország, Szlovákia és Csehország következik, Budapesten november 23-án játszanak, majd Varsó és Amszterdam zárja a sort.

A Simply Red, amelynek az énekes-dalszerző Mick Hucknall alapítója és névadója is volt, 1985-ben alakult Manchesterben. Az együttes eddigi csaknem három és fél évtizedes pályafutása során több mint 50 millió albumot adott el és tízmillió ember előtt lépett fel világszerte. A Simply Redhez olyan slágerek fűződnek, mint a Holding Back The Years, az Ev’ry Time We Say Goodbye, az It’s Only Love, az If You Don’t Know Me By Now, a Something Got Me Started, a Stars, a For Your Babies, a Fairground, a The Air That I Breathe, az Angel vagy a Sunrise.

A zenekar eddig tizenegy stúdióalbumot adott ki, a legutóbbi, a Big Love 2015-ben jelent meg, miután öt év szünet után újra összeálltak.

Tíz évvel ezelőtt Budapesten, a Simply Red búcsúturnéja keretében a Kapcsolat koncerten mintegy 200 ezer ember előtt lépett fel a csapat. M