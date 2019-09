Lehetne még ettől is vonzóbb? Gigi Hadid parádésan oldotta meg a kifutós bakit

A modell mezítláb vonult végig a kifutón, mellyel óriási sikert aratott.

Gigi Hadid profi szupermodell, aki úgy vonul a kifutón cipő nélkül, mintha a világ legkényelmesebb nyolc centis körömcipőjében ringatná a csípőjét. A fiatal szépség a New York-i Divathét keretében vett részt a Tommy Hilfiger show-n, ahol is cipőjének sarka megadta magát, így rögtönöznie kellett – számolt be róla a People magazin.

A záró körre a stylistok nem tudtak újabb lábbelit keríteni számára, így a korábban viselt fehér szandál, és ezüst harisnya helyett, mezítláb küldték ki Gigit, aki fantasztikusan oldotta meg a szituációt, olyan természetességgel, amitől mindenki álla leesett a közönség soraiban.

“Néha egy kis ruhabaki kell a varázslatos pillanatokhoz” – írta saját Instagram posztjában a Hadid-lány, aki egy rövid videót is megosztott az ő nagy pillanatáról.