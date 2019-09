Garantált libabőr: Kelly Clarkson most tényleg leénekelte az égről a csillagokat

Az énekesnő saját talkshow-jában nyűgözte le a közönséget, ezúttal egy Lady Gaga dallal.

Kortársak ritkán szokták feldolgozni egymás dalait, inkább az a jellemző, hogy egy-két generációval korábbra nyúl vissza egy-egy előadó vagy zenekar. Kelly Clarkson azonban kihasználta a saját talkshow-ja szabta tág kereteket arra, hogy bármikor énekeljen a műsor elemeként, illetve arra is, hogy bármit énekeljen bárkitől.

Lady Gaga nagyobb hírnévre tett szert Kellynél, hisz utóbbi leginkább csak Amerikában lett istenség, Európában talán inkább csak a Since You’ve Been Gone és a Because Of You rohanta le a slágerlistákat.

Mint az a Rolling Stone magazin cikkéből kiderül, az énekesnő tv-műsora néhány nappal ezelőtt debütált az NBC-n, és a Kellyoke nevű szekcióban énekelte el a Bad Romance-t Lady Gagától. Ismerve Kelly képességeit, nem csodálkozunk a nagyszerű minőségen, leénekelte a csillagokat is!