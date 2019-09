Sokan várták ezt a bejelentést - nagy dobásra készül a Green Day

Közel 25 évvel berobbanó lemezük után, új lemez és gigaturné következik.

Még 1994-ben a világ tátott szájjal bámulta az MTV-ben a vicces Basket Case című klipet, mely akkoriban a komor grunge rock korszak kellős közepén jött ki, és a szándékosan brit akcentussal éneklő amerikai Billie Joe Armstrong vezette Green Day letarolta a zenei piacot, az amúgy szintén akkoriban nagyot durrantó Offspringgel.

A Green Day soha nem tudta megismételni a Dookie lemez sikerét, bár épp eléggé nagy dolog az is, hogy punkzenekarként megélt úgy negyedszázadot, hogy mindvégig aktív volt. Bár voltak menet közben is nagy sikerek, mint például az American Idiot, de most Armstrongék azt érzik, hogy muszáj virítani valamit, mert a 25 év az mégiscsak 25 év.

A nagy ötlet pedig egy lemez és egy hatalmas turné – számolt be róla a Rolling Stone magazin. A tervezett Father Of All Motherfuckers munkacímű lemez és a Hella Mega nevű turnésorozat jövőre valósul meg, utóbbi a Weezer és a Fall Out Boy társaságában.