Adele öt hónapot várt, most beadta a válási papírokat

Áprilisban derült ki, hogy 31 éves énekesnő, Adele és 45 éves üzletember férje, Simon Konecki a legnagyobb titokban szakított, sőt azt is rebesgették, hogy már hivatalosan is elvált. A People magazin legfrissebb információi szerint azonban az énekesnő öt hónap után, épp a napokban adta be hivatalos dokumentumokat.

Simon Konecki és Adele még 2013-ban (Fotó: Getty Images/Kevin Mazur

)

A válás során nem csak közös kisfiuk elhelyezéséről kell dönteniük a szülőknek, de a vagyon megosztása is kérdéses, hiszen elvileg az esküvő előtt nem került aláírásra házassági szerződés, ami most nagyon megkönnyítené a dúsgazdag Adele dolgát.

A Kaliforniában beadott válási papírok alapján, valamint amiatt is, mert az énekesnőnek és exének otthona itt található, és Simon vállalata is ide van bejegyezve, még az is meglehet, hogy a férj viszi az énekesnő vagyonának a felét.