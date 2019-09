Pedro Almodóvar ismét az Oscar-díj nagy esélyesei között

A spanyol filmakadémia Pedro Almodóvar kétszeres Oscar-díjas spanyol rendező legújabb, Fájdalom és dicsőség című alkotását nevezi a 92. Oscar-gálára nemzetközi film kategóriában – hozta nyilvánosságra döntését az intézmény csütörtökön Madridban.

