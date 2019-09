Sarolta hercegnő igazán tüneményes az iskolai uniformisában - szülei kísérték el az első napjára

Kisiskolás lett Katalin hercegné és Vilmos herceg kislánya, a négyéves Sarolta – számolt be róla az Elle magazin. Az első napjára a hercegnőt szülei kísérték el, de bátyja, György is vele együtt érkezett, a testvérek ugyanis ugyanabban az intézményben, a Thomas’s Battersea-ben tanulnak mostantól.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. pic.twitter.com/8l63WEjzcw

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2019. szeptember 5.