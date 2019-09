Autóbalesetben váratlanul elhunyt a Destiny's Child dalszerzője

Autóbalesetben életét vesztette LaShawn Daniels amerikai Grammy-díjas dalszerző. A Destiny’s Child, Lady Gaga, Toni Braxton és mások számos slágerének komponistája kedden, 41 évesen hunyt el Dél-Karolina államban.

Today we mourn the loss of an exceptional creative, songwriter & producer, LaShawn Daniels (@BigShiz). We have been honored & proud to represent him and his incredible catalog for a number of years, and he will be missed dearly. Our thoughts are with his family at this time. pic.twitter.com/blgukYsp02

— Sony/ATV Music Publishing (@SonyATVMusicPub) 2019. szeptember 4.