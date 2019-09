Rami Malek Velencében romantikázott a szerelmével

A Bohém rapszódiában Freddie Mercruryként berobbanó Rami Malek egycsapásra világsztár lett. Nem csoda hát, ha magánélete is érdekes, bár tegyük gyorsan hozzá, hogy sok csámcsognivalót eddig nem adott a bulvársajtónak.

Azonban javában zajlik a Velencei Filmfesztivál, amin részt vesz az Oscar-díjas Malek is, méghozzá nem egyedül! A Hollywoodlife lesifotóin egy étterem előtt, valamint vízitaxiban utazva is lencsevégre kapták kedvesével, Lucy Boyntonnal.

Rami Malek can't take his eyes off glamorous girlfriend Lucy Boynton as Bohemian Rhapsody co-stars enjoy a romantic dinner date in Venice pic.twitter.com/0JZ6Qacy0v

— Lilian Chan (@bestgug) 2019. szeptember 1.