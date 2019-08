Miley Cyrus a díjátadó színpadáról üzenhetett Liam Hemsworth-nek

Nem lehet egyszerű dolog egy minden bizonnyal komoly összegű, lekötött fellépésen úgy énekelni, hogy nemrég szakítottál a férjeddel, de ha Miley Cyrusnak hívnak, megoldod.

#MileyCyrus performs break-up track #SlideAway at the VMAs last night revealing a brand new break-up tatoo on her inner left arm, then heads to the After Party with her Mother Tish and girlfriend Kaitlynn Carter!https://t.co/Vrr6uNqubp pic.twitter.com/ZIcBGBlAuG

— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) 2019. augusztus 27.