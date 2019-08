Még Jason Momoának sem egyszerű kiszabadulnia egy elakadt liftből

Két órán át szórakoztatta rajongóit, mire kijutott.

Az Aquaman 40 éves sztárja, Jason Momoa hiába rendelkezik irigylésre méltó izomzattal, ez nem jelenti azt, hogy szét tudna feszíteni egy liftajtót. A minap a színész edzőjével, Mada Abdelhamiddal és kutyájával rekedt bent egy felvonóban, és ő is pont azt tette, mint ilyenkor bárki. A vészhívó megnyomása után, közösségi oldalán jelezte, hogy többed magával bennrekedt – számolt be róla a Just Jared.

“Na mizu? Mi épp beragadtunk egy liftbe. A tűzoltóság nem igazán akar feltűnni. Szabadítsatok már ki!” – üzente videójában a filmsztár.

Aztán nem sokkal azután, hogy előkerült egy csomag M&M cukorka a lift előtt megjelelt Jason dublőr csapata, akiknek viccesen ezt kiabálta ki a zárt ajtók mögül a színész:

“Mi már megpróbálkoztunk a Die Harddal, de nem akar összejönni” – poénkodott. Végül két órás megfeszített munka után mindenki épségben kijutott, Jason az utolsó videót már hotelszobájából posztolta, amint boldog, és ismét szabad kutyusa az ágyon ugrándozik.