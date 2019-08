Dwayne Johnson annyira titkolta az esküvőjét, hogy Emily Bluntnak egy órája lett volna átrepülni Hawaiira

Így persze lemaradt a nagy napról.

Dwayne Jonson egy hete feleségül vette két legkisebb lánya édesanyját, Lauren Hashiant, mely esküvő egyébként már halasztásra került egyszer, akkor a kis Tiana miatt, akinek az érkezése kicsit keresztülhúzta a szülők eredeti terveit.

A titkos esküvőre nyolc évvel azután került sor, hogy a pár találkozott. A Szikla Instagramján esküvői fotójukkal jelentette be, hogy kimondták az igent, méghozzá hol máshol, mint a Hawaii-szigeteken – számolt be róla a Dailymail. A ceremónián a menyasszony egy csipkés Mira Zwillinger darabot viselt, míg Rock lazára véve a dress code-ot kigombolt fehér inget és egy fehér Ralph Lauren nadrágot választott. A Kauain tartott szűk körű lagzira minden vendég online meghívást kapott, azonban csak az utolsó pillanatban. Így mire Dwayne kolléganője, Emily Blunt, akivel a Jungle Cruise című filmet forgatta idén megkapta az értesítést, a nagy titkolózás miatt le is maradt az esküvőről.

“Én egy órával az időpont előtt szereztem erről tudomást, esélyem nem volt repülőre pattanni és odaérni időben, veletek ünnepelni” – ugratta viccesen Johnsont a színésznő a Disney D23 Expóján. Emily egyébként a Hang nélkül második részét forgatta Buffalóban, ezért sem tudott csapot-papot eldobni, pedig szerette volna.